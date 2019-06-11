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睡覺最好關燈關電視！研究證實：夜間光源會「增加肥胖風險」

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▲睡覺,白噪音。（圖／翻攝PEXELS）

▲開著燈睡覺，增加肥胖風險！（圖／翻攝PEXELS）

國際中心／綜合報導

不少人都習慣睡覺要開著小夜燈或是電視，才會有安全感。但近日一項最新研究發現，睡覺開著小夜燈或電視睡覺，增胖5公斤的可能性「增加了17%」！

據Live Science報導，研究由美國醫學會內科醫學雜誌（JAMA Internal Medicine）於昨（10）日發表，該研對4萬4000名35至74歲的美國女性進行了5年的調查，並根據她睡眠接觸夜間人造光源的程度進行分類，有些人習慣睡覺開著小夜燈、收音機電子鐘、街上照射進房間的光以及電視或房間的燈都有。

研究結果顯示，習慣開著電視或開燈睡覺的女性，在研究期間增胖5公斤的可能性「增加了17%」，然而，即使控制了睡眠時數、飲食習慣或者運動等等其他要素，這個關聯性還是很高。

▲▼夜燈,燈,燈具,睡眠,臥房。（圖／翻攝自pixabay）

▲不少人有睡覺開著小夜燈的習慣。（圖／翻攝自pixabay）

北卡羅來納州國家環境衛生研究所（NIEHS）共同作者桑德勒（Dale Sandler）與朴永文（Yong-Moon Park）寫道，「夜間人造光線會影響睡眠質量，進而影響食物和身體活動。」他們認為，燈光可能會抑制褪黑激素分泌，進而打亂人類的生理時鐘以及飲食習慣。

▲▼狗，貓，睡覺。（圖／Pexels）

▲睡覺開燈會使你變胖！（圖／Pexels）

據報導，光線扮演的其他可能角色還有「慢性壓力因素」，會破壞在調節食物攝取發揮作用的醣皮質素等壓力荷爾蒙分泌，或者可能直接影響新陳代謝的另一種功能機制。研究作者最後也提到了這項研究所具有的侷限性，因為由於數據皆是由受訪者自行回報，且她們不知道各種光源的強、弱度。

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關鍵字：小夜燈,睡眠,JAMA Internal Medicine,肥胖

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