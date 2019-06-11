最美的風景呢？浴室玻璃破裂傷人　民宿反控知名攝影師毀損

▲石川直樹是日本知名的旅行攝影師，卻在台期間被民宿老闆控告毀損浴室玻璃門。（示意圖與本案當事人無關／取自免費圖庫librestock）

記者劉昌松／台北報導

被譽為「踏遍地球」的旅行冒險攝影師石川直樹，3月間來台北小旅行時，沒想到入住的民宿浴室玻璃突然破裂，石川一邊包紮被割傷口，一邊撿拾清理碎玻璃，民宿主人經過看到後，竟要石川賠1萬5千元，還提告毀損，台北地檢署11日以罪嫌不足等理由，處分不起訴石川，另外告發老闆涉嫌未經核准非法經營民宿。

▲▼石川直樹曾以人力步行方式從北極跨越赤道前往南極，並在沿途以相機記錄行程。（示意圖非本案相關／取自PIXABAY）

石川直樹(41歲)擁有東京藝術大學博士學位，對人文、歷史有濃厚興趣，曾參與「Pole to Pole 2000」計畫，純靠人力，從北極出發，穿越赤道，前往南極，此外也曾登上聖母峰，每一段旅行、冒險都被石川用相機記錄下來，被譽為「踏遍地球」的男人。

這位國際知名攝影師，2019年3月間來台時，選擇入住中山區1間民宿，沒想到某天他在浴室洗臉時，身旁淋浴間的玻璃門突然從門縫處整個碎裂，他的手遭割傷，他一邊包紮傷口，一邊撿拾散落一地的碎片。

▲石川直樹曾出版多部旅行攝影書。（圖／翻攝博客來網站）

沒想到此時經過浴室門口的民宿老闆看到，要求石川賠償損失，石川刷卡付了1萬5千元後，民宿老闆竟因為擔心石川回日本就辦理信用卡止付，再到警局提告刑事毀損罪。檢警接到本案後，對於民宿老闆不先檢討自己提供的住宿安全，反先提告索賠，大嘆「台灣最美的風景不是人嗎？」

最後檢察官調查認為，石川破壞導致玻璃破損的證據不足，不過在辦案期間，為確認提告人身分，函詢北市府發現這間民宿沒有登記，因此檢察官在處分不起訴石川的同時，也函請北市府主管機關調查該民宿疑似非法經營的行政責任。

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