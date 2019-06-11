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香奈兒重現古埃及風的神秘工坊系列大秀！林依晨與李聖經超過20位時尚明星齊聚首爾

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果然只有香奈兒能超越香奈兒，繼今年在韓國江南區最為繁華的狎鷗亭路，開設獨立旗艦店之後，更將去年12月在紐約大都會藝術博物館的丹鐸神廟Temple of Dendur發表的2018/19 PARIS - NEW YORK巴黎-紐約工坊系列搬到首爾，並邀請了超過20位時尚明星參與，一天舉辦兩場走秀以及會後派對，就像度過一天充滿異國風情的香奈兒之日。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這一次移師首爾城東區S Factory以嶄新的秀場重新展現卡爾‧拉格斐的設計。香奈兒打造出以現代視野描繪的古埃及場景。在黑色與金色氛圍中模特兒出場如置身沙漠中行走於遍地黃沙上，用純粹、低調且摩登的態度詮釋香奈兒的魅力，描繪出躍於羊皮卷上雋永的古埃及美學。服裝線條簡單俐落，充滿幾何感且鮮明獨特，運用圖案的力量，點出香奈兒的風格語彙。整體造型纖細、極度嫵媚且充滿活力，貫穿街頭藝術到裝飾藝術與古老文明，服飾珠寶結合交疊了各種元素，向嘉柏麗·香奈兒女士那個年代的設計風格致敬。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最讓人注目的單品，莫過於香奈兒這次運用全新創意元素於皮革上，在外觀上有諸多變化：浮雕效果、裂痕效果、印花等質感，壓印鱷魚皮革、蜥蜴與蟒蛇皮的紋路。而經典包款上，2.55包有著山茶花與雙C標誌的塗鴉裝飾，11.12肩揹包則鑲嵌金色飾片或亮片。至於晚宴包，呈現珠寶盒或迷你金字塔造型、還有仿聖甲蟲造型讓人驚艷，不但將細節融入香奈兒經典風格中，更玩出古埃及風激發出的時尚創意。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

親臨嘉賓有香奈兒品牌大使使克莉絲汀史都華Kristen Stewart、卡洛琳．德．麥格雷特Caroline de Maigret、韓裔名模朴秀珠Soo Joo Park、人氣部落客Irene Kim、韓國女演員金高恩、鄭麗媛、李聖經、高雅星、朴炯植、男演員Daniel Henney、朱智勳、女歌手鄭秀妍(Jessica)與鄭秀晶(Krystal)姊妹、少女時代秀英、嘻哈歌手Jay Park、韓國團體Winner、以及台灣女演員林依晨、女歌手9m88一齊參與2019 PARIS - NEW YORK工坊系列時裝秀，林依晨秀後表示，很喜歡CHANEL工坊系列表現出很有歷史的感覺，在華麗的材質中還是帶著手工的溫度，不管是刺繡還是簡單的丹寧，都結合的令人很喜歡。9m88則興奮地表示：「今天穿了女孩風的造型，戴著全新J12腕錶以及藤編包，很喜歡這次秀上水鑽的無袖洋裝，很閃亮！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而李聖經則可愛地說：「今天大家都走帥氣的路線，那我就試試看走甜美的風格吧！這次看到秀服的細節讓我覺得很讚嘆，而且這系列中出現了丹寧單品讓我很驚訝，休閒中又帶有高級感，華麗又不會太過，展現出香奈兒獨有的風格。」常常出席時尚活動的鄭秀妍Jessica看完秀興奮地表示：「今天嘗試了甜美的粉紅色香奈兒毛呢套裝，展現出很有春季感的風格，這次工坊系列充滿好多我喜歡的，我非常喜愛金色的材質，私底下我是香奈兒夾克外套的粉絲，秀上的所有夾克我都想要！」會後派對還邀請到韓國團體Winner演唱，氣氛嗨到最高，一連表演了《Fiancé》、《Everyday》、《Millions》、《Really Really》等歌曲，讓與會的貴賓與明星們有著完美的結束！

※編輯：Sandy  | 來源：CHANEL |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：香奈兒,大秀,克莉絲汀史都華,李聖經,古埃及,VogueTaiwan

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