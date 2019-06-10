Galaxy Note 10 Pro渲染圖曝光！3.5mm耳機孔說掰掰

▲Galaxy Note 10 Pro渲染圖。（圖／翻攝@OnLeaks推特）

科技中心／綜合報導

南韓消費電子大廠三星今年下半年的重頭戲無非就是全新的Galaxy Note系列新機，知名爆料大神@OnLeaks近期就曝光一套名為Galaxy Note 10 Pro的渲染圖。

日前@OnLeaks才獨家發布Galaxy Note 10的渲染圖，從當時曝光的圖片來看，Galaxy Note 10正面將配有一顆前置鏡頭，並置中於螢幕正上方，與今年上半年推出的Galaxy S10系列置於右上角不同；後置鏡頭方面則將配有3顆鏡頭，與前一代Galaxy Note 9不同的在於，後置鏡頭從原先的「置中橫放」，改成「靠左垂直」，將兩代手機在外型上做出明顯差異。

▲Galaxy Note 10渲染圖。（圖／翻攝@OnLeaks推特）

近期@OnLeaks再度失出全新的渲染圖，這次是螢幕大小比Galaxy Note 10還要大的Galaxy Note 10 Pro，前置鏡頭方面與Galaxy Note 10相同，皆置中於螢幕正上方；後置鏡頭方面，鏡頭數增加至4顆，位置同樣於機身「靠左垂直」。

外媒《Forbes》認為，將前置鏡頭改為置中，將讓螢幕有更大的視覺效果，報導指出，同樣為知名爆料者的推特用戶Ice Universe指出，他認同@OnLeaks的渲染圖，但他認為Galaxy Note 10 Pro的下巴（手機正面下方留黑處）有點過於誇張，@OnLeaks對此回應表示，Galaxy Note 10 Pro的下巴將為4.1mm，S10 +則為4.9mm。但報導分析指出，從這次曝光的渲染圖來看，三星已經將3.5mm耳機孔從Galaxy Note 10系列手機上移除。