《環時》總編胡錫進：川普非得把中國扳倒　這次真的來者不善

▲胡錫進。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

《環球時報》總編胡錫進9日在微博上發文指出，中國政府雖然有缺點，但它是真心為人民有權利繼續改善生活而奮起反制美國打壓的，是唯一能夠捍衛大家利益的力量，中國的團結和堅持能力將決定這個國家和大家的未來。

文章表示，共產黨把一盤散沙似的中國人以在當今世界非主流的方式組織起來，居然創造出一個巨大的經濟奇蹟，讓人民能過上好日子，卻惹來了美國的不滿，於是發生了今天遠遠超出貿易戰意義的貿易戰，「川普那幫人真狠啊，一副非得把中國扳倒打垮的樣子」，但這一切都是中國人過好日子惹的禍。

▲ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

文章說，中國GDP從達到了義大利的水平，再到世界第二以後，更要追求好的醫療，好的教育，好的養老，好的休假，生態食品和社會安全，這些逐步實現的過程，就要變成世界第一大經濟體，這些看在美國的眼裡只有，「你們TMD把這些停下來，這不是你們中國人應該過的日子，誰讓你們這樣猛地發展了？」。

中國人民面臨選擇，一是中斷迄今為止的發展模式和民族復興，停止經濟、科技諸領域與美國逐漸形成競爭的態勢，令國家發展總體上停滯下來，尤其是高科技和國防能力不再進步，讓華盛頓在戰略上安心，做美國的附庸。文章稱，二是堅決抵制美國的壓力，捍衛中國以自我選擇的方式繼續發展的權利，爭取與美國鬥而不破，不走向全面戰略對抗，但人民也要有中美關係比當前情況更糟的精神準備。

▲習近平。（圖／路透社）

胡錫進建議，中國人民團結起來，堅決支持政府不主動打但不懼打的基本態度，打出一個與美國平等競爭的權利，雖然眼前困難些，但今天的付出會為大家的長遠人生贏得更大空間。另外，他強調，中國政府雖然有缺點，但是真心為中華民族利益、為中國老百姓有權利繼續改善生活而奮起反制美國打壓的。「在今天這樣的歷史關頭，沒有第二支能夠捍衛我們大家利益的力量」。

中國政府沒有任何理由在對美談判和鬥爭中，作出對國家和人民不利的事情，而如果黨垮了、政府垮了，中國將四分五裂，美國到時候就可以各個擊破，把中國各地政權都變成親美政權。最後，文章提到，希望政府能和人民說明清楚，大家的團結和堅持能力將決定這個國家和未來。