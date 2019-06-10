影／433天跑2.4萬公里！他橫跨南北極未來還想「環球」

記者馬叔安／綜合報導

首位從南極跑步到北極的中國人白斌，用時433天，總行程24000多公里，相當於600個馬拉松，並跨越14個國家和65個城市，期間曾經生病，還遭到綁架，如今49歲的他又有了新的目標，那就是跑步環繞地球。他說，生命不是享樂，而是在不斷超越自我。

▲白斌。（圖／翻攝自《中新社》）

《中新社》報導，白斌從小就愛運動，最初由於立志參加奧運，開始鍛鍊跑步，並去西藏訓練，曾因攀登多雄拉雪山，在雪山上凍了兩天兩夜，差點截肢，雖然活了下來，但身體機能遭到很大損傷，但他康復後又重新開始自己的跑者生涯。

白斌在2011年完成了從土耳其伊斯坦堡穿越6國，跑步回到西安，全程一萬公里，但當時跑完後覺得還不夠盡興，想定一個更高的目標，就萌發了從南極跑到北極的念頭。

▲跑步中的白斌。（圖／翻攝自《中新社》）

白斌的「穿越地球」征程於2018年3月2日展開，他和保障團隊從中國南極科考長城站出發，沿著智利、阿根廷、秘魯、厄瓜多等地一路北上，期間遭遇了急性腸胃炎、登革熱、腳部感染等疾病，還在2018年11月於美墨邊境遭到綁架，幸好對方知道自己跑步的理想後，不但放他走，還送他水和飲料，並直接開車把他送回到跑步的公路上。

▲白斌最大的夢想是實現「環球跑」。（圖／翻攝自《中新社》）

白斌最大的夢想是實現「環球跑」，而他的下一個計劃，是從北極一路南下跑向南極，把地球上沒有跑過的地方串聯起來。他說，生命不息，挑戰不止，他會不斷挑戰自己，實現自我價值。