蔡英文指國軍與民進黨不親　孫大千批：公然侮辱國軍

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前遭披露對民眾說，「國軍過去都和國民黨在一起，和民進黨不親，直到她執政二、三年後，才終於與民進黨同心」，引發議論。前立委孫大千10日重批，蔡英文的發言根本是「公然侮辱國軍」，難道國軍已經變成民進黨的「黨軍」了嗎？

臉書粉絲專頁「空軍士官蔡學良死亡真相」日前發布一支影片，有民眾錄下蔡英文4月在嘉義大樹下開講國防施政時，對在場群眾說出「國軍過去都和國民黨在一起，『和民進黨不親』，直到她執政二、三年和軍方溝通、合作，現在終於和民進黨同心，一定要守衛台灣，引發爭議。

對此，孫大千在臉書上發文，痛批蔡英文的發言根本是「公然侮辱國軍」，並針對蔡英文提出以下五個問題。

第一，古寧頭戰役和八二三炮戰中，無怨無悔，犧牲性命的國軍將士難道不是為了保衛台灣嗎？

第二，國軍的天職就是要捍衛中華民國，他們應該要跟國家「同心」，而不是和民進黨「同心」吧？

第三，蔡英文總統強調，「她執政後軍隊才終與民進黨同心」。這句話難道是要告訴台灣人民，國軍已經變成民進黨的「黨軍」了嗎？

第四，陳水扁總統曾經很驕傲的說，他任內最重要的政績，就是完成軍隊國家化。蔡英文這一番話，不是狠狠的打臉了陳水扁嗎？

第五，任何一個為了尋求自己連任，不惜製造兩岸衝突的政治人物，都是所有國軍子弟家屬的公敵。蔡英文總統怎麼還有臉站在那裡自吹自擂呢？

