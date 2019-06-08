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撿塑膠垃圾當學費　印度「童工」學業進步…收入還增加

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圖文／鏡週刊

印度北部古瓦哈提（Guwahati）郊區Pamohi山腳下一所學校Akshar Forum，倡導「學習時也賺錢」（earning while learning），盼同時解決孩童的教育和童工問題。

Akshar Forum周邊的孩子大多在附近的採石場擔任童工，每天薪資約為200至250盧比（約新台幣90至113元），如果孩子去上學，家裡就少了一份收入，因此家長大多不願意送小孩上學。

為此，Akshar Forum提出一石「三」鳥的規定，其一，學生每週要帶25個塑膠垃圾當成學費；第二，父母須允諾謹慎處理塑膠袋，以減緩環境惡化；第三，「用童工終結童工」，培訓學生的職業技能，孩子透過實作就直接賺到錢。

目前這所學校有110名學生，年紀從4歲到15歲都有，校方透過發展多元的社會企業項目，讓年紀較大的學生在這裡學習的同時也能賺錢維生。

比如教導學生製作塑膠磚（ecobricks），把塑膠袋填充到塑膠瓶，一定密度後成為磚塊，可重複使用，可用於模組化的家具（modular furniture）、花園或全尺寸建築（full-scale buildings）。

Akshar Forum創辦人之一的Mazin Mukhtar表示，這些數量的塑膠垃圾如果沒被妥善運用，會被大量傾倒在垃圾場、流到當地的湖泊河川，或者焚燒造成大氣層汙染。

每完成一個塑膠磚可以讓學生獲得17至18盧比（約新台幣7.8元至8.15元），每小時他們可生產4至5個，也就是每小時可賺進68至90盧比（約新台幣30.8元至40.7元），透過實作的收入，讓孩子可以持續來上學，學業進步的同時，收入也跟著增加。不過，目前學生製作的塑膠磚尚未正式販售，但已廣泛應用於校園建築和景觀設計。

此外，Akshar Forum強調讓學生學習「必要的數學技能」，甚至和慈善機構合作提供平板和互動學習材料，透過實作培養數字觀念，讓學生學到管理金錢，有助於改善家庭經濟。

參考資料：Eastmojo、World Economic Forum

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