蔡英文姪子被控外遇！妻子哭訴「我獨養3子女」敗訴　法官：難認有逾越

▲袁姓元配控告蔡元泰出軌陳姓女子。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫StockSnap）



突發中心／台北報導

蔡英文姪子蔡元泰的袁姓元配控告丈夫出軌陳姓女子，2人不僅有牽手、擁抱等親密行為，還有「寶貝」等親密訊息，因此向對方求償30萬元。士林地院審理後，認為雖然畫面中有攬肩、手滑向腰部的部分，但難認有逾越社交分際，並無侵害配偶權，判袁女敗訴。

袁姓元配主張，陳姓女子明知蔡元泰已婚，2人卻在2016年11月14日下午1時許在北市大龍街附近有牽手、擁抱、撫摸頭髮等親密行為；蔡元泰甚至傳送親密訊息如「寶貝」、「以結婚為前提」、「結論就是離婚而且越快越好」等語，手機還有搜尋汽車旅館、驗孕棒等紀錄。

袁姓元配指出，後來東窗事發後，蔡元泰不顧家庭搬離桃園市蘆竹區住處，獨居於新北市三重區，期間遭人目擊與陳姓女子共同出入，又出入在壽司店用餐，互動熱絡親密。她哭訴，2人行為顯非一般朋友關係，已逾越一般正常來往，嚴重侵害到她的配偶權，加上還要獨力扶養3名未成年子女，身心俱疲，因此請求向蔡元泰、陳女連帶賠償精神上損失30萬元。

對此蔡元泰在法庭上駁斥，影片或照片內容均僅屬一般朋友互動熱絡時常見舉動，與陳女為同事，認識已久，雖有些許肢體接觸，但接觸時間短，且所觸部位又非私密部位，並無任何男女之情。陳女則表示，2人互動的肢體動作，僅是朋友間安慰感情遭背叛過程，毫無不法情事。

法官審理後認為，蔡元泰與陳女接觸過程，僅為以手接觸對方頭部、額頭、肩膀、上臂、背部、腰部等部位，且多為輕觸、輕摸，雖肢體接觸頻繁，然接觸部位均非私密部位，也無挑逗情慾等情狀，另無法排除2人是因互相熟識，而有較多接觸，難認有逾越社交分際，並無侵害袁女配偶權。

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