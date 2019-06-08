蔡賴對決／反擊賴清德　蔡英文：蘇貞昌上任後人民有感

記者林銘翰、蔡文鈴／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德展開正面交鋒。第一階段由自由時報總編輯鄒景雯提問，若在初選中失敗會繼續團結勝選或君子之爭嗎？蔡英文表示，執政改革的路上很痛苦，但是透過年金改革可以看到人民的認同，「連在野黨也不敢說要恢復18％」，並以蘇貞昌接任行政院長後人民有感，回擊賴清德。

蔡英文表示，民進黨過去都有初選兩人或三人相爭情況，結束後都是訴求團結，這是第一次現任總統遭受挑戰，選後必須要思考如何團結，剛剛聽了賴清德的國政藍圖，有很多價值跟路線的看法都是一樣的，若要贏得大選，其中一大重點就是「要得到人民肯定。」



蔡英文進一步解釋，執政團隊已經三年來，中間有一年四個月是賴清德擔任行政院長。2020大選你要問憑什麼打贏2020大選，道理很簡單，對於執政黨要贏得大選，就是執政受人民肯定。

蔡英文肯定，新上任的蘇貞昌帶領的團隊有效解決問題，人民對執政開始有感，開始肯定過去一段時間所做的努力。包括年金改革在過程中確實非常痛苦，也是非常紛擾，但是回頭看年金改革，大家都覺得是台灣在改革史上，一個難能可貴的事情。連在野黨現在要參選的人也不敢講他們要恢復18%，可見台灣社會對這件事情，台灣社會是高度肯定年金改革這件事情。

蔡英文提到，施政已經開始進入收成期，政策成績也會一樣樣出來，這就是團結民進黨最重要事情，不論誰得到提名權，重點在於這個人可不可以為台灣帶來根本性的改變。

蔡英文強調，只有這樣把民進黨的人集結在一起，讓社會上加入我們的執政行列，才能贏得2020大選。

鄒景雯提問，如果在下周初選，「您失敗了，您還會繼續團結勝選或君子之爭嗎？您會如何具體實踐？您會如何帶領支持者接受初選結果？」鄒景雯說，唯有在失敗的處事，才能看到政治家的信仰的時刻。

▲2020民主進步黨總統初選電視政見發表會-蔡英文。（圖／翻攝自中華電視公司YouTube）

