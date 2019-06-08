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愛車被強吻！「駕駛車門被刮花」他崩潰：安捏母湯　網見凶手怒了

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▲▼愛車被強吻！「駕駛車門被刮花」他崩潰：安捏母湯　網見凶手怒了（圖／翻攝爆怨公社）

▲收費員貪方便，竟直接靠在轎車上開單！（圖／翻攝臉書爆怨公社，下同）

網搜小組／綜合報導

不少駕駛總是納悶，為何愛車總是會出現莫名刮痕？有民眾在路邊拍下這一幕，可見一名收費員懶得下車，直接人、車靠在路邊轎車上進行開單，讓大批愛車人士看了好生氣！

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，近日站在路邊時，赫見收費員正在開單，誇張的是，他的摩托車跟整個身軀直接靠在轎車左側，一副從容不迫，將繳費單夾在雨刷上頭。

「停車格開單方式，安捏母湯啊！」這一幕讓原PO嚇到吃手手，忍不住直呼，難怪身旁的朋友總是抱怨車子駕駛座門邊，常常出現莫名刮痕。真相曝光後，引發網友怒回「這樣的確不好欸」、「如果是她家的車被人這樣弄，絕對是國罵」、「這很誇張」。

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▲▼愛車被強吻！「駕駛車門被刮花」他崩潰：安捏母湯　網見凶手怒了（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友直呼快檢舉！

不少駕駛也恍然大悟，也分享親身遭遇，「難怪！我的車有些莫明的刮傷，原來是停在收費格的關係」、「難怪之前停新莊也是停停車格，也是駕駛座車門邊多一道刮痕」。但也有人幫忙緩頰，「容易理解，畢竟要處理的車子很多，便宜行事又剛好沒人看到，覺得不是很意外。就算知道了，應該也沒什麼辦法，畢竟你人也不可能一直蹲在那堵他」。

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關鍵字：車門,刮痕,收費員,開單

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