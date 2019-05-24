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前世情人「愛車爽當畫布」拿石頭猛刮！四片門報廢三片　他一看差點噴淚

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▲▼ 前世情人「愛車爽當畫布」　門報廢三片 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲前世情人把他的愛車當畫布，三片車門直接報廢了三片。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

地方中心／綜合報導

前世情人犯的錯，怎麼也得忍下去啊！！！一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，兩個前世情人用石頭把他的愛車當成畫布一樣，整輛車上布滿刮痕，四片門就有三片遭殃，讓他相當無奈，也相當傻眼。

原PO表示，「家裡的愛車被兩個小蘿蔔頭(兩個都女生)用石頭劃成這樣，一個四歲、一個兩歲，如果是廢友們，你們能接受嗎？」從原PO貼出的照片也可見，一輛黑色的轎車上，布滿了密密麻麻的刮痕，美麗的車身變得慘不忍睹。

▲▼ 前世情人「愛車爽當畫布」　門報廢三片 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 前世情人「愛車爽當畫布」　門報廢三片 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO無奈表示，「誰說前世情人是最好的，這分明是出世來討債的，車子在去年底才全車重新烤漆完而已，就在前天下午，姐姐帶著妹妹，兩個人把我的車當畫布一樣，用的整車都是，四片門已毀了三片」此外，原PO除了向網友們詢問補救方法外，也無奈地說：「已毒打一頓了，但是怕被鄰居告去社會局，只好打幾下教訓一下，若不是自己親生的手早就被我折掉了」。

▲▼ 前世情人「愛車爽當畫布」　門報廢三片 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，瞬間讓不少網友表示同情，紛紛留言安慰，並要原PO換個角度想想，「人家問就說，我寶貝畫畫送我的」、「女兒給的愛的記號」。

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關鍵字：車門,石頭,前世情人

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