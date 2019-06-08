苗縣唯一97歲「紋面國寶」肺炎住院　醫療團隊24小時不鬆懈　

▲縣長徐耀昌特地致贈慰問金給家屬，並為紋面國寶加油打氣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣碩果僅存的97歲紋面國寶柯菊蘭（Ｙａｋｉ），近日因肺炎再度至醫院加護病房住院，苗栗縣長徐耀昌、黃月娥議員等相關局處長官，到院關心柯菊蘭的健康狀況，並包送紅包祝她老人家早日康復。

柯菊蘭平日居住在泰安鄉梅園村，平日皆由孫子、孫媳照料，但因已97歲高齡，2019年初因肺炎住進大千醫院，3月間出院，但5月底再因肺炎等狀況，住進大千加護病房。

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▲縣長徐耀昌(前排右二)、黃月娥議員(前排左一)，到醫院關心紋面國寶柯菊蘭女士的狀況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大千綜合醫院院長徐千剛表示，因有感於紋面國寶的珍貴與文化價值，從1996年即開始認養47位紋面國寶，提供醫療及生活上的照顧服務。目前紋面國寶僅剩柯菊蘭女士。醫師表示，柯菊蘭因年歲高，容易因吸入性肺炎感染生病，目前在加護病房接受24小時的醫療照顧，病情穩定，待好轉後，就可轉入一般病房。

縣長徐耀昌說，擔心若Ｙａｋｉ出院後，部落照護環境、人力及照護品質不夠完善，但又考量Ｙａｋｉ及族人希望留在部落的想法，因此將會與大千、原民中心、鄉公所、議員及家屬討論，妥善找出適切的解決方案。