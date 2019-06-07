初選民調前3天...蔡、賴同時播出電視台專訪　羅文嘉：不構成違規

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選民調將於10日至14日進行，依規定，民調前3天起、即7日起候選人禁止各種型態的宣傳活動。但包括總統蔡英文總統、前行政院長賴清德，紛紛在臉書預告7日下午將在電視台播出特別報導。對此，民進黨秘書長羅文嘉表示，這是電視台做的兩個新聞專題，與民進黨規範的東西不同，不構成違規。

由於蔡、賴8日將舉行電視政見發表會，10日起展開民調，兩人都把握最後宣傳機會，分別在臉書上預告7日下午將在電視台播出特別報導，雙方陣營定調此為「報導」、「採訪」。

民進黨5月29日中執會通過的民調辦法規定，總統候選人於民調執行前3日起，至所屬選區民調執行完畢止，不得為下列行為包括一、參加電視或電台之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目。二、於電視、電台、平面媒體播出或刊登廣告。三、其他與上列規定相類，藉大眾媒體採購所為具宣傳效果之行為。

依規定7日零時起禁止相關競選廣告及宣傳活動，此時播出電視專訪是否違反候選人禁止宣傳的規定也引發討論。對此，羅文嘉6日直言，「如果有人檢舉，黨中央民調委員會就必須處理」，他也認為，此時確實不適宜播出。不過，他7日表示，上午經過了解後，這是屬於新聞台在之前所做的專題，同時段播出，並非個別一個參選人去接受專訪、上節目、做廣告，跟民進黨規範的東西不同，不構成違規。