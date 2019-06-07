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蔡英文、賴清德8日決戰政見會　黃國昌盼關心五大議題

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▲▼時代力量「司法改革讓人痛心疾首」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量日前召開記者會，痛批邱太三涉嫌關說案。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德屆時將正面交鋒。對此，時代力量立委黃國昌7日表示，雖然這是民進黨的黨內事務，但無論何人出線，都有相當高的機率成為國家領導人，因此，他希望蔡英文、賴清德能針對大家關注的五項議題提出具體立場與計畫，而非只有口號。

黃國昌提問，第一，「居住正義」，台灣房價所得比，名列世界前矛，壓得年輕人喘不過氣、看不到未來，如何進一步抑制不合理高房價？是否贊成課徵空屋稅？目前關於囤房稅的鬆散規範與空洞執行，應如何強化改正？針對實價登錄2.0，是否決心履行承諾？對於執政黨立委面對建商壓力，最近急忙推出「實價登錄0.5」的打假球版，有何看法？

▲▼合作金庫董事長廖燦昌。（圖／記者徐珍翔攝）

▲第一金董事長廖燦昌自上任之後，就成了立委質詢的焦點。（圖／記者徐珍翔攝）

黃國昌提到，第二，「權貴貪腐」，台灣權貴政治與黑金貪瀆依然嚴重，對於目前政府處理重大弊案（例如，慶富案等）、究責求償的成果滿意嗎？贊同蘇貞昌任命因慶富案下台的廖燦昌擔任第一金董座嗎？贊成加重貪污罪處罰、提高貪污犯假釋門檻、課予提名政黨連帶責任、要求政黨不得提名有貪污、賄選紀錄者嗎？

黃國昌提出，第三，「司法改革」，對於司法改革成效滿意嗎？邱太三擔任法務部長的表現及格嗎？支持儘速制訂「妨礙司法公正罪」嗎？願意承諾以高標準來徹底肅清非法關說司法的政客及官員嗎？支持陪審制嗎？未來推動司法改革的具體行動為何？

▲▼前法務部長邱太三。（圖／記者季相儒攝）

▲前法務部長邱太三。（資料照／記者季相儒攝）

黃國昌提及，第四，「民生經濟」， 馬政府過去633政見的騙票與跳票，讓人既失望又憤怒，對於台灣長期陷入的低薪資困境，有何具體對策？願意具體承諾任期結束時的最低工資與平均薪資，達到何種水準嗎？對於鴻海董事長郭台銘提出課徵富人稅，立場為何？對行政院目前提供資金回台的商人，高達年息1.5%的補貼，但對於青年創業貸款與學貸、房貸的政府補助，卻遠遠不及，有何看法？

黃國昌指出，第五，「社會安全」，對目前政府防制酒駕的成效是否滿意？對立法院日前通過刑法關於酒駕的修正內容滿意嗎？對於台灣層出不窮的幼兒園虐童悲劇，有何具體對策？行政機關的評鑑、處理、調查、裁罰，出了什麼問題，應如何改善？

黃國昌說，還有不少其他問題，但他瞭解時間有限，難以全面性地涵蓋，但他相信還有很多朋友也關心這五大議題，「期待一場內容充實、真槍實彈的精采政見發表會」。

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關鍵字：蔡英文,賴清德,政見會,黃國昌,邱太三,廖燦昌

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