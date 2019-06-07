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他拒作「人肉配藥機」　勇敢創業嘆：1萬多元的藥賣幾百元還要被嫌貴

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▲華安藥局採訪。（圖／記者羅志華攝）

▲王藥師離開醫院自行創業，雖然辛苦卻獲得滿滿的成就感。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／綜合報導

一踏進藥局，就看到王藥師親切地在跟一位阿嬤介紹保健食品，創業半年，他在地方上已小有口碑。他剛出社會時，在北部某醫學中心服務了2年半，期間最讓他受不了的是，往往只能接受指示把「正確」的藥配給病人，就像一台「人肉配藥機」般毫無成就感可言…創業後雖然辛苦，但能發揮所長替客人解決問題，他感到相當滿足。

在醫院藥局用心工作，卻成浪費健保的幫兇

王藥師形容在醫院那段日子「壓力大，常常忙到連水都沒喝，工作都是聽話辦事，根本談不上甚麼自我實現」；最讓他無力的是，即使將份內事情做到完美，卻只能眼睜睜看著部分病患浪費醫療資源，「那個病人提著一大袋藥，價值40幾萬，拿過來就要我們回收」。在醫院的藥局裡，只負責把藥交給病人，後續全看病人高興，許多人仗著便宜的健保「吃到飽」，大肆揮霍藥物資源，現狀卻沒有任何改善作法。

從員工到老闆，辛苦卻滿足

離開醫院後，王藥師在住家附近開了一間藥局，「以前當員工時，總想著要放假，現在不開工就沒錢收」，他校長兼撞鐘，收銀、進貨、清點全都自己來，工時不但比以前更長，創業初期收入更不比從前，「但我現在可以針對客人的需求作建議，之前有位老人家食慾不振，根據我的建議攝取營養配方後，體力越來越好，之後還介紹別人跟我買保健食品」、「我們在第一線可以推廣保健觀念，與其等症狀嚴重時才去看醫生，不如平常就好好補一補」

▲華安藥局採訪。（圖／記者羅志華攝）

▲藥局開設至今已小有口碑，成為鄰里間諮詢的對象。（圖／記者羅志華攝）

面對連鎖藥局日益壯大，他有信心可以闖出一片天

近幾年台灣的連鎖藥局、美妝店拓展迅速，像王藥師這樣的社區藥局面臨極大考驗，但他一點都不擔心，「我對自己的專業十分有信心，小藥局能針對個案作客製化服務，且我在地深耕，不怕客人被搶走」。等藥局經營穩定後，他也打算辦些衛教講座，除了宣傳藥局外，也能藉此提升鄰里間的健康意識。採訪當下，王藥師也興奮地向我介紹他研究論文的心得，「有些好東西，沒打廣告大家都不知道，只能靠我們從論文中挖寶，再推薦給大家」

台灣醫療環境十分親民，醫療從業者卻面臨困境

訪談的最後，王藥師給我看了篇新聞，一條在美國自費需要１萬多元的藥膏，在台灣只賣200元還被嫌貴...台灣民眾享有親民的醫療環境，但健保一再壓低給付，醫療從業者只能在微薄利潤下求生存，有時候還得賠錢做服務，王藥師舉例「藥局成本1000元的藥，原先健保給付1050點，現在直接砍到1000點，點數換算還要打9折，等於只付900元給藥局，做越多賠越多」。原先替人民把關用藥安全及便民領藥的藥事服務，竟落得付出專業卻賠錢調劑處方的結果，種種不合理之處，道出第一線社區藥局的悲哀。 

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關鍵字：藥局,健保,醫療浪費,青年創業

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