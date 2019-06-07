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低頭族老翁踩空…摔進3m化糞池困4hrs「拋手機求救」：希望有人注意到

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▲▼黑龍江李姓老翁走路滑手機，摔入化糞池中受困4小時。（圖／翻攝《梨視頻》）

▲李姓老翁走路滑手機，摔入化糞池中受困4小時，最後在員警的幫助下終於獲救。（圖／翻攝《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

走路別低頭！黑龍江穆棱市1日發生一起意外，64歲的李姓老翁晚間走路返家，途中突感內急，便轉入一旁一處廢棄廠房尋找廁所，不料卻因走路時低頭看手機，腳下不慎踩空，摔落3米深的化糞池中，還受困長達4小時；令警方哭笑不得的是，李翁第一時間想到的求救方法，竟然是將手機拋回地面，盼著有人能注意到他的「求救信號」。

「救命啊！救命啊！」鄰近居民晚間聽到廢棄廠房傳來呼救聲，嚇得急忙報警；當地警方前往查看後，這才發現李姓老翁受困在化糞池中。警方表示，李翁自述返家途中感到內急，才會轉進這處廢棄廠房方便，怎料該處因荒廢許久，地面落葉遮住坑洞，再加上他又邊走邊滑手機，天色昏暗未查路況，一腳踏空瞬間摔入3米深的化糞池中。

由於當時氣溫很低，李翁已經受困4個小時，見警方趕到急忙呼救，請求員警找梯子或繩索來救他；警方聽聞後還要他保持體力，別再大聲呼喊，但當員警轉身準備找尋梯子時，卻發現腳邊的落葉堆內竟然有支手機，一問之下才知道，原來李翁當下受困時相當著急，大聲呼救也未有人回應，完全忘了撥打電話求救，順手就將手機拋上地面，盼著會有人注意到，並趕來救他。

最後警方一邊安撫李翁情緒，一邊向鄰近住戶借來梯子，這才終於將他救離化糞池，為這場意外畫下平安句點。

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關鍵字：黑龍江,化糞池,手機,低頭族

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