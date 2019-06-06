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慶祝警察節　學甲警辦捐血公益活動

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▲台南市學甲分局舉辦「熱血警察挽衣袖，袋袋相傳警馨情」捐血活動，邀請義警、民防、巡守隊、志工、警友及熱情民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲分局舉辦「熱血警察挽衣袖，袋袋相傳警馨情」捐血活動，邀請義警、民防、巡守隊、志工、警友及熱情民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

慶祝警察節及因應暑假期間血荒之需，學甲分局6月6日上午9時至下午5時，在學甲分局大門口舉辦「熱血警察挽衣袖，袋袋相傳警馨情」捐血活動，邀請義警、民防、巡守隊、志工、警友及熱情民眾共襄盛舉，捐血十分踴躍，總計236人參加，捐得369袋熱血，感謝民眾熱心參與，發揮救人最樂的博愛精神。

▲台南市學甲分局舉辦「熱血警察挽衣袖，袋袋相傳警馨情」捐血活動，邀請義警、民防、巡守隊、志工、警友及熱情民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局長洪頂力表示，警察人員平時忙於治安維護、交通疏導等工作，除了擔任蕩寇安民的角色外，更應積極響應各項公益活動，捐血是默默行善助人的義行，此次活動意義非凡，不僅讓自己健康，為善的心更是難能可貴，希望藉此鼓勵同仁發揮「捐血一袋、救人一命」、「人飢己飢、人溺己溺」之精神，希望以愛心來凝聚血液，傳承生命動力，共譜祥和溫馨的社會。此外，並藉此機會向捐血民眾實施各種安居專案（反毒）打詐、掃黑等防範犯罪及交通安全宣導，使民眾更了解警察之服務與用心，主動關懷同胞及熱心公益情操，以具體行動展現警察加值服務，感動溫馨的新形象。

▲台南市學甲分局舉辦「熱血警察挽衣袖，袋袋相傳警馨情」捐血活動，邀請義警、民防、巡守隊、志工、警友及熱情民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市學甲分局舉辦「熱血警察挽衣袖，袋袋相傳警馨情」捐血活動，邀請義警、民防、巡守隊、志工、警友及熱情民眾共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

特別感謝學甲民防分隊顧問團團長黃炎詳、民防學甲分隊長李武郎、學甲區區長邱志榮、志工中隊長黃正華、民防副團長劉冠奇、郭慶成、李官城、民防榮譽團長莊水聰、民防顧問蔡佑倉、林瑑琦、義消分隊長莊峯杰、學甲農會理事長曾啟旺、學甲農會總幹事李曉軍、學甲區農會理事謝錦蘭、學甲農會監事吳萬田、學甲農會理事陳榮輝、李三陽、李順治、台南市監所收容人關懷協會理事李素蘭、學甲市場管理會會長謝明宗、將軍社區守望相助隊顧問團長吳高能等人及單位，鼎力贊助物資；紀念獎品有華碩牌高級手機、高級自行車、高級涼風扇、高級吹風機、85度C精美小蛋糕、新鮮土雞、精美不倒翁玻璃美樂對杯、洗髮精、沐浴乳、學甲農會禮券、鮮魚罐頭、學甲農會醬油、水果刨刀、牙刷膏組、台糖蘋果醋、高級悶燒提鍋、高級精油手工皂等等，藉以拋磚引玉，感謝大家的義行，喚起社會大眾一起共襄盛舉，讓這警察節更別具意義。

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關鍵字：警察節,學甲警,捐血

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