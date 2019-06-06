女神當市長？談備位市長人選　柯P爆：高嘉瑜是可考慮的人選

▲台北市議員高嘉瑜。（圖／記者范綱儀攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲參選2020風聲不斷，但至今都沒有正式表態過，日前爆出一直在想備位市長人選一事引發不少話題。北市議員高嘉瑜6日質詢時問柯文哲備胎市長人選的條件？柯說要選得上，沒想到高開玩笑問說，「我以為你會說是高嘉瑜」，柯也打蛇隨棍上說「高嘉瑜是一個可以考慮的人選」，還指高現在只是港湖女神，要擴大範圍。

柯文哲6日繼續到市議會進行總質詢，民進黨議員高嘉瑜質詢時指出，今天在歷史上是諾曼地登陸，整個改變了二戰的發展，接著並表示，高雄市民對於市長韓國瑜選總統有6成反對，台北市未來也會遇到這問題，「包括你一直在想備胎市長人選？你的條件？」

柯文哲說，首要條件就是要選得上、要有一定的知名度。高嘉瑜接著開玩笑問說，「我以為你會說是高嘉瑜」，柯也打蛇隨棍上說「高嘉瑜是一個可以考慮的人選」。但是高嘉瑜接著問，「你覺得高嘉瑜選不上就對了？」，柯說，「妳現在只是港湖女神，要擴大範圍。」

高嘉瑜繼續追問，有沒有更適合的人選嗎？學姐適合嗎？柯文哲說，現在綠營好像沒有，而學姐不是搞政治的。高接著說，如果連高嘉瑜都選不上就沒有了啊，還要去做其他事情嗎？柯笑問，「那妳要先來當副市長見習嗎？」高則笑說沒有。

而若一直沒有備位市長的人選該怎麼辦？柯文哲說，所以繼續待在這裡，自己也還在想這問題。柯也坦言，目前是台北市比較需要他，而上任至今，台北市在公務體系有慢慢改變，但在文化上改變很能用數量去衡量，不太容易。