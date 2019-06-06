攜帶、郵寄粽子出入境要注意！許多國家和地區有禁限要求

▲粽子,肉粽。（圖／翻攝自pixabay）

大陸中心／綜合報導

一年一度的端午節即將到來，不少民眾為了表達問候和思念之情，選擇郵寄、攜帶粽子出入境。不過，大陸海關提醒，許多國家和地區對攜帶、郵寄鹹蛋、粽子等物品出入境有規定，若有的話應了解目的地國家和地區的相關檢疫要求，避免造成不必要的損失，甚至承擔法律責任。

據了解，未經檢疫入境的肉粽、火腿粽、蛋黃粽等，其成分存在傳播禽流感、口蹄疫及其他檢疫性疫病的風險，且長時間運送，容易發生變質。按照規定，一年內攜帶或者寄遞相關禁品入境逃避檢疫兩次以上的，應予以立案追溯。2018年，寧波郵局海關共計截獲違規郵寄入境的蛋及其製品、肉類及其製品84批次，均已依法處理。

此外，除了大陸對粽子入境有要求外，其他國家或地區都有嚴格的檢疫規定。目前至少有德國、法國、西班牙、韓國等23個國家和地區禁止攜帶、郵寄粽子入境，另有澳洲、紐西蘭、英國、美國、加拿大、日本等國家禁止攜帶、郵寄含有肉餡、蛋黃成分的粽子入境。因此，郵寄、攜帶粽子等食品出入境，應充分了解出行、郵寄目的地檢疫規定和要求，嚴格遵守當地法律法規，避免因攜帶、郵寄禁止進境物而造成不必要的麻煩，甚至承擔法律責任。