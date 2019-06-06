　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿凡達團隊進駐世新　「4D室、虛擬室、光雕投影室」打造8層媒體大樓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 世新大學全媒體大樓 。（圖／記者崔至雲攝）

▲世新大學動捕與虛擬攝影棚 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

世新大學今（6日）舉辦「亞洲夢工廠」全媒體大樓正式啟用記者會，打造8層的媒體大樓，其中包括4D試片室、媒體新聞區、直播串流區、音樂與聲音教學區、光雕投影與互動教學區、虛擬影像與製模掃描專業教室，以及動捕與虛擬攝影棚。副校長游梓翔表示，台灣現在是個社群化、網路化、現代化的社會，世新啟用了全媒體大樓希望能培育更優秀的媒體人才，更期望跟業界合作，帶領整個傳播產業的進步。

這次記者會特別邀請電影「阿凡達」的技術合作團隊 Glassbox Technologies一同合作，展示動態捕捉和虛擬攝影的最新技術，也期待透過未來與 Glassbox 的合作，能夠讓世新大學在推廣全媒體教育的腳步上更上一層樓。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 世新大學全媒體大樓 。（圖／記者崔至雲攝）

▲Glassbox technologies執行長Norman wang與首席技術長Andrew操作虛擬鏡頭。（圖／記者崔至雲攝）

Glassbox technologies執行長Norman wang 指出，世新全媒體大樓 8樓是Glassbox technologies在台灣唯一實際合作的地方，他以阿凡達電影為例指出，要打造虛擬拍攝的實境，虛擬攝影機就像是沒有頭盔的VR眼鏡，就算片場完全沒有「潘朵拉」場景，但是導演只要透過虛擬攝影機，就能讓自己有身歷其境的感覺，而這次也將阿凡達的拍攝技術帶到世新，希望未來也能讓世新學生成為公司的一員。

Glassbox technologies首席技術長Andrew也說，虛擬實境的技術這幾年一直在變化，多年前這樣的技術還是很難做，但是現在運用新穎的科技，已經可以用小成本來做大製片，並且用簡單又快速的方式拍攝出導演想要呈現的影像，未來這套系統及技術也將傳授到學生手上。

▲▼ 世新大學全媒體大樓 。（圖／記者崔至雲攝）

▲世新大學音樂與聲音教學區。（圖／記者崔至雲攝）

「全媒體大樓」分為地上8層、地下2層之全數位型建築，一走進全媒體大樓大廳，低調木質風格的裝潢搭配上180度的環景螢幕，播放著全媒體中心以及學生的影音作品，另外具備觸控式螢幕，觀賞者可自由點選想要觀看的影音。抵達2樓，映入眼簾的4D試片室以劇院規格打造，可以平躺的舒適座椅上噴霧器、風機以及泡沫器等4D，讓觀影者如同身處電影場景中。

3樓則以線上新聞編輯室之規格打造「媒體新聞教學專區」，具備專業導播台、主播棚，成為新聞學系以及對線上媒體有興趣的學生最佳學習空間。近幾年Youtuber、直播產業興起，不少世新大學校友因具備傳播能力，成為該領域佼佼者，全媒體大樓4樓設計為「直播串流專區」，打造出不同風格的直播空間。

▲▼ 世新大學全媒體大樓 。（圖／記者崔至雲攝）

▲光雕投影與互動教學專區。（圖／記者崔至雲攝）

另外，5樓設立「音樂與聲音教學專區」，備有專業錄音室、以及能容納小型樂隊的電影配樂室，除了能讓世新學生製作流行音樂，層面更擴及到電影配樂。6樓則是結合藝術與科技範疇，光雕投影成為近年來台灣公共藝術主要的表現手法，設立「光雕投影與互動教學專區」。7樓則設有「虛擬影像與製模掃描專業教室」，具備最新的AR、VR設備，以及全身掃描製模機工作站，可直接將現場掃描影像傳送到工作站中進行影像合成，未來數媒系與廣電系學生可在此做拍攝實驗。

▲▼ 世新大學全媒體大樓 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼媒體新聞教學專區 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 世新大學全媒體大樓 。（圖／記者崔至雲攝）

挑高設計的8樓為「動捕與虛擬攝影棚」，為校內廣電大樓虛擬影棚的升級版本，備有16台動態捕捉系統及太空燈，方便學生做特效場面處理，更請「阿凡達」後製團隊進駐，共同培育出種子老師，預計在108學年度就可以開設課程，讓學生實際操作。
 

ET快訊
女星「比基尼掉了」全被拍…剪接室塞爆！吳宗憲：應該是鐘嫂
沛小嵐現身探視馬如龍！親友被擋門外…激動：只有我可以進去

關鍵字：阿凡達,世新大學,4D,虛擬,光雕,投影,媒體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普悠瑪翻覆3台鐵前局長不起訴！　交部：督導不周仍懲處

影／雙北7縣市今恐36度↑高溫　周六全台變天「鋒面下周二起影響4天」

拍3D超音波！4月大胎兒「比YA說HI」孕肚裡嗨翻　人夫胎夢2次：兒子很皮

普悠瑪18死尤振仲被起訴「坦然面對」　律師：不排除公開說明

端節連假必追私房景點　泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境

阿凡達團隊進駐世新　「4D室、虛擬室、光雕投影室」打造8層媒體大樓

媽媽的愛「40顆粽子吃到飽」　網又哭又笑：這幾天都要當正餐了

尤振仲等3人過失致死罪起訴　普悠瑪翻覆18死事件全紀錄

日商控台鐵沒做好普悠瑪保養拒賠　林佳龍：依法律途徑提訴訟

Uber條款6/9上路！4個月後全面取締　交部「空等自救會1hr」協商破局

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

普悠瑪翻覆3台鐵前局長不起訴！　交部：督導不周仍懲處

影／雙北7縣市今恐36度↑高溫　周六全台變天「鋒面下周二起影響4天」

拍3D超音波！4月大胎兒「比YA說HI」孕肚裡嗨翻　人夫胎夢2次：兒子很皮

普悠瑪18死尤振仲被起訴「坦然面對」　律師：不排除公開說明

端節連假必追私房景點　泰山里長張楊銘打造「繡球花」秘境

阿凡達團隊進駐世新　「4D室、虛擬室、光雕投影室」打造8層媒體大樓

媽媽的愛「40顆粽子吃到飽」　網又哭又笑：這幾天都要當正餐了

尤振仲等3人過失致死罪起訴　普悠瑪翻覆18死事件全紀錄

日商控台鐵沒做好普悠瑪保養拒賠　林佳龍：依法律途徑提訴訟

Uber條款6/9上路！4個月後全面取締　交部「空等自救會1hr」協商破局

端午佳節前夕送愛心　新北電器工會免費幫弱勢汰換燈具

【廣編】遠雄左岸玩很大！夢想樂活節正式起跑

中職／高國慶邀布雷當打擊教練　布雷：不排除任何可能

NBA冠軍戰／柯瑞第9次至少30分　近20年前三節40分首人

【廣編】台日高人氣「極簡式卸妝」！愛用者：此生不能沒有它

【廣編】賀預售票房紀錄創新高！《X戰警：黑鳳凰》首周瘋活動粉絲力挺

店長下班前10分鐘才要求清烤箱　男大生打工1個月燙傷治療3個月

一家4口出門巡羊圈　一道雷劈下「剩9歲男童獨活」警消鼻酸疊遺體！

觀點／日韓快時尚在台大不同！SPAO「兩關鍵」黯然退場　UNIQLO賣翻開70店

彈劾川普調查！民主黨內部支持度竟不足　裴洛西努力滅火

生活熱門新聞

好心載加油男！她外套「被沾精液..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

台南嫩男開車逆向撞柱　倒車「下..

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

合影館粉女友！童仲彥「自爆分了..

4女躲一車住摩鐵　她看天花板愣..

周六起全台連8天雨　典型梅雨鋒..

周六起全台連7天雨　「下周鋒面..

狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

端午連假天氣出爐！一張圖看雨怎..

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照..

接家裡事業「收入暴漲10倍」卻..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

更多熱門

相關新聞

世新新聞系學生秀CNN資料庫運用成果

世新大學5日舉行「CNN素材教學」的首場成果發表會，有5組新聞系學生用CNN的新聞片庫，分別對白人種族主義、波音737客機飛安、中美貿易戰、英國脱歐以及CNN對蔡英文總統的訪問製作專題報告。新聞傳播學院院長温偉群表示，國際化是世新大學傳播教育的重要一環，將業界等級的CNN新聞素材導入教學，豐富了世新傳播教育的內容，更有助學生提升國際觀。

撞臉連戰！進機場貴賓室又受邀合照

VolvoVolvo與Varjo推出AR頭盔

世新大學畢展「賤習生」6月6日開放

手機直播趨勢　人人都能當網紅！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

端午改運大公開！財水擺3方位　　

王金平宣布不參加國民黨內初選！

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

小鐘目睹女星和導演大吵

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面