阿凡達團隊進駐世新　「4D室、虛擬室、光雕投影室」打造8層媒體大樓

▲世新大學動捕與虛擬攝影棚 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

世新大學今（6日）舉辦「亞洲夢工廠」全媒體大樓正式啟用記者會，打造8層的媒體大樓，其中包括4D試片室、媒體新聞區、直播串流區、音樂與聲音教學區、光雕投影與互動教學區、虛擬影像與製模掃描專業教室，以及動捕與虛擬攝影棚。副校長游梓翔表示，台灣現在是個社群化、網路化、現代化的社會，世新啟用了全媒體大樓希望能培育更優秀的媒體人才，更期望跟業界合作，帶領整個傳播產業的進步。

這次記者會特別邀請電影「阿凡達」的技術合作團隊 Glassbox Technologies一同合作，展示動態捕捉和虛擬攝影的最新技術，也期待透過未來與 Glassbox 的合作，能夠讓世新大學在推廣全媒體教育的腳步上更上一層樓。

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▲Glassbox technologies執行長Norman wang與首席技術長Andrew操作虛擬鏡頭。（圖／記者崔至雲攝）

Glassbox technologies執行長Norman wang 指出，世新全媒體大樓 8樓是Glassbox technologies在台灣唯一實際合作的地方，他以阿凡達電影為例指出，要打造虛擬拍攝的實境，虛擬攝影機就像是沒有頭盔的VR眼鏡，就算片場完全沒有「潘朵拉」場景，但是導演只要透過虛擬攝影機，就能讓自己有身歷其境的感覺，而這次也將阿凡達的拍攝技術帶到世新，希望未來也能讓世新學生成為公司的一員。

Glassbox technologies首席技術長Andrew也說，虛擬實境的技術這幾年一直在變化，多年前這樣的技術還是很難做，但是現在運用新穎的科技，已經可以用小成本來做大製片，並且用簡單又快速的方式拍攝出導演想要呈現的影像，未來這套系統及技術也將傳授到學生手上。

▲世新大學音樂與聲音教學區。（圖／記者崔至雲攝）

「全媒體大樓」分為地上8層、地下2層之全數位型建築，一走進全媒體大樓大廳，低調木質風格的裝潢搭配上180度的環景螢幕，播放著全媒體中心以及學生的影音作品，另外具備觸控式螢幕，觀賞者可自由點選想要觀看的影音。抵達2樓，映入眼簾的4D試片室以劇院規格打造，可以平躺的舒適座椅上噴霧器、風機以及泡沫器等4D，讓觀影者如同身處電影場景中。

3樓則以線上新聞編輯室之規格打造「媒體新聞教學專區」，具備專業導播台、主播棚，成為新聞學系以及對線上媒體有興趣的學生最佳學習空間。近幾年Youtuber、直播產業興起，不少世新大學校友因具備傳播能力，成為該領域佼佼者，全媒體大樓4樓設計為「直播串流專區」，打造出不同風格的直播空間。

▲光雕投影與互動教學專區。（圖／記者崔至雲攝）

另外，5樓設立「音樂與聲音教學專區」，備有專業錄音室、以及能容納小型樂隊的電影配樂室，除了能讓世新學生製作流行音樂，層面更擴及到電影配樂。6樓則是結合藝術與科技範疇，光雕投影成為近年來台灣公共藝術主要的表現手法，設立「光雕投影與互動教學專區」。7樓則設有「虛擬影像與製模掃描專業教室」，具備最新的AR、VR設備，以及全身掃描製模機工作站，可直接將現場掃描影像傳送到工作站中進行影像合成，未來數媒系與廣電系學生可在此做拍攝實驗。

▲▼媒體新聞教學專區 。（圖／記者崔至雲攝）





挑高設計的8樓為「動捕與虛擬攝影棚」，為校內廣電大樓虛擬影棚的升級版本，備有16台動態捕捉系統及太空燈，方便學生做特效場面處理，更請「阿凡達」後製團隊進駐，共同培育出種子老師，預計在108學年度就可以開設課程，讓學生實際操作。

