世新新聞系學生秀「CNN資料庫運用成果」！5大議題包辦國際到台灣

▲世新師生CNN素材教學的首場成果發表會合照。（圖／世新大學提供，下同。）

生活中心／綜合報導



世新大學5日舉行「CNN素材教學」的首場成果發表會，有5組新聞系學生用CNN的新聞片庫，分別對白人種族主義、波音737客機飛安、中美貿易戰、英國脱歐以及CNN對蔡英文總統的訪問製作專題報告。新聞傳播學院院長温偉群表示，國際化是世新大學傳播教育的重要一環，將業界等級的CNN新聞素材導入教學，豐富了世新傳播教育的內容，更有助學生提升國際觀。

温院長還說，他肯定世新學生對國際新聞學習的投入，也感謝授課老師新聞系林紫玉老師與陳品皓老師的付出，以及擁有業界豐富資歷陳秀鳳老師的技術支援。

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▲世新新聞系林紫玉老師指導同學製作國際新聞。

世新大學從3月1日起就成為CNN的夥伴大學，CNN的新聞資料庫已應用於學生的課程中，其中新聞系的新聞英文課程展現了初步教學成果，呈現學生對多項國際議題的深入了解，並使用CNN影片剪輯出多則世新學生版的國際新聞。

在教學成果現場，有5組新聞系學生運用CNN的新聞片庫，分別針對白人種族主義、波音737客機飛安、中美貿易戰、英國脱歐以及CNN對蔡英文總統的訪問製作專題報告，並進行深入討論。

▲世新學生使用CNN新聞素材製作國際新聞。

同學們需先完整看完CNN的原始新聞影片，再剪輯成3到5分鐘的版本並加上中文字幕與標題，呈現出青年學生的觀點，甚至有部分同學還補充本地的訪問，兼顧本地與國際的新聞素材，讓國際新聞真正落實在世新的新聞教學。