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世界最危險公路！3000公尺懸崖邊「死亡公路」...成老司機惡夢

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▲▼印度「佐日拉公路」又被稱為「死亡公路」，超窄的路寬與懸崖考驗司機技術。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度「佐日拉公路」又被稱為「死亡公路」，超窄的路寬與懸崖考驗司機技術。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

科技日新月異，許多交通建設越來越發達，但印度卻有條超極危險的公路，被稱為「死亡公路」，不僅位在3528公尺高的懸崖邊，也沒有路旁圍欄，而且最窄處還不到3公尺寬，連經驗豐富的老司機都必須小心翼翼，專注操控方向盤好通過，稍有失手便可能墜入山谷中。

該公路名為「佐日拉公路」（Zojila Pass），建設在查謨－克什米爾山口間，連接印度國道1號間的西部喜馬拉雅山脈段，也將克什米爾山谷及德拉斯山谷分隔兩處，距離最近的州府斯利那加約100公里遠，由於建設在高3,528公尺的懸崖旁，也是繼印度Fotu La公路後，第二高的公路。

▲▼印度「佐日拉公路」又被稱為「死亡公路」，超窄的路寬與懸崖考驗司機技術。（圖／達志影像／美聯社）

▲冬天時，「佐日拉公路」甚至會因大雪封閉2個月。（圖／達志影像／美聯社）

但該公路被稱為「死亡公路」而聲名大噪的原因是，建造得相當隨意，不僅懸崖邊沒有護欄，最寬處不到10公尺，而最窄處則不到3公尺寬，連最熟練的司機都必須打起精神，小心通過，以免一不留神便墜入3千多公尺的深淵。

更考驗人的是，還有些當地居民會在此「遛家畜」，導致駕駛不僅要注意懸崖，還要與牛羊爭道。由於位處高山，佐日拉公路天晴時還算勉強行走，一旦夏季開始下雨，便常有坍方落石，時常有車陷入泥濘中，導致1-2天的大塞車，而冬天時，則滿佈厚厚積雪，有時公路甚至會因此封閉2個月之久。為了因應差到不行的路況，印度當局也規定往來車輛必須有備胎才准通行。

為了節省通勤時間，印度政府在2018年決定建設「佐日拉隧道」，初步估計將以9.3億美元建設14公里長的隧道，預計將大幅縮短行車時間，完成時也將是亞洲最長的雙向隧道。

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關鍵字：印度,Zojila Pass,公路死亡公路,東南亞要聞

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