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快訊／「大雷雨」狂瀉1小時升級豪雨！災防警告冰雹＋雷擊　台東一片黑

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▲▼「大雷雨」狂瀉1小時升級豪雨！災防警告冰雹＋雷擊　台東一片黑。（圖／中央氣象局、翻攝台東臉書災害通報）

▲「大雷雨」狂瀉1小時升級豪雨！氣象局發災防警告：冰雹＋雷擊。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

災防大雷雨！中央氣象局針對台東縣連3發布災防告警「大雷雨」即時訊息，預計這場雨將持續至深夜10時45分，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹及溪河水暴漲、低能見度，示警區域包含卑南、太麻里及金峰鄉，同時台東並升級為豪雨特報，一直到6日清晨都有局部大雨或豪雨發生，造成低窪地區淹水可能。

氣象局升級「豪雨特報」，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，5日晚間至6日清晨台東有局部大雨或豪雨發生，花蓮有局部大雨。其中晚間9時41分發布台東縣「大雷雨」即時訊息，持續時間至10時45分，提醒卑南、太麻里及金峰鄉民眾慎防劇烈強降雨、雷擊、冰雹現象，溪河水暴漲，以及低能見度，低窪低區可能淹水。

請繼續往下閱讀...

大雷雨持續數小時，5日晚間9時許，有不少居民驚呼看到「雨超大」、「大閃電」劈下來，造成台東多處停電，太麻里、荒野等地都陷入一片黑暗中，「整段沒路燈，只靠閃電照亮」，還有網友開車往金針山附近，發現大雨狂瀉，馬路瞬間猶如小河，天空被紫光雷電照亮，畫面十分嚇人。

▼台東大雷雨傳出停電，網友驚呼「只靠閃電照亮」。（圖／翻攝台東臉書災害通報

▲▼「大雷雨」狂瀉1小時升級豪雨！災防警告冰雹＋雷擊　台東一片黑。（圖／中央氣象局、翻攝台東臉書災害通報）

▼花東持續豪雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼「大雷雨」狂瀉1小時升級豪雨！災防警告冰雹＋雷擊　台東一片黑。（圖／中央氣象局、翻攝台東臉書災害通報）

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關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,東北季風,氣溫,鋒面,變天,下雨,大雨,台東,大雷雨,災防示警

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