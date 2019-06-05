不再有五星共產廟！　彰化碧雲禪寺5日點交盼再現風華

▲彰化縣政府去年9月出動近20台怪手同步拆除碧雲禪寺違建。（資料照／彰化縣政府提供）

記者陳玉／彰化報導

有「五星共產廟」之稱的彰化縣碧雲禪寺，去年9月被前縣長魏明谷鐵腕拆除違建後，因土地所有人魏素丹拒繳490萬元拆除費，遭行政執行署查封法拍，由碧雲禪寺比丘尼釋懷宗以俗名陳富美投標，以1612萬元成功買回；5日法務部行政執行署彰化分署進行點交，魏明谷也到場直播並表示「期望社會信眾都能協助該寺原地重建再現風華」。

▲前彰化縣長魏明谷直播碧雲禪寺點交。（圖／翻攝自魏明谷臉書）

魏明谷表示，在縣長任內依法拆除碧雲禪寺違建的五星共產廟，該土地所有人魏素丹未繳納拆除費用，經法院查封及催繳不成，法拍後由碧雲禪寺比丘尼標得，今日正式點交；他也強調「未來不會再有碧雲禪寺五星共產廟的名詞」，感謝大家對此事關心，圓滿落幕。

行政執行署彰化分署表示，碧雲禪寺原為彰化二水百年寺廟，多年前廟方欲擴建誤信建商魏明仁，導致整間廟宇、土地遭奪，魏把比丘尼趕出廟外，更將寺廟改名為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，高掛五星旗，而遭驅離的比丘尼只能在廟旁搭建鐵皮屋度日，引起社會大眾討論。

▲▼碧雲禪寺比丘尼遭趕出後只能在廟旁搭建鐵ㄆ。（圖／行政執行署彰化分署提供）

2018年9月間彰化縣政府查出碧雲禪寺周邊蓋有其他違章建築，同月21日開始執行強制拆除，並公告原有碧雲禪寺為彰化縣歷史建築；而拆除周邊違建費用共計490萬元，繳納義務人魏素丹逾期未繳納，4月16日由執行署彰化分署進行土地拍賣，由原碧雲禪寺比丘尼釋懷宗投標，以1612萬元得標。

執行署彰化分署也指出，碧雲禪寺自2009年6月9日喪失原址所有權，在10年後重新取回原址所有權，而魏素丹仍在原址上留存3只貨櫃，已通知其前來移除完畢，5日上午10時進行點交履勘程序，協助碧雲禪寺回復原貌。