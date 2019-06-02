戰機起降被開超速罰單瘋傳　假消息網笑翻：無法回收的呆帳

▲網傳彰化戰機起降被拍超速罰單，警方表示「假的」。（圖／翻攝自網路，下同）

記者陳玉／彰化報導

超速240公里？5月28日漢光演習戰機於彰化戰備道起降，吸引不少軍事迷卡位一睹風采，事後有民眾透過社群軟體轉傳2張照片，分別是戰機超速告發單及有測速照相桿及4架戰機被拍超速的照片；對此，國道三號警察表示「這是假消息」，因該路段並無設置測速照相，也非270公里處，應為網友後製的版本，籲民不要再轉傳了。

▲網傳彰化戰機起降被拍超速罰單，網友笑說「這是一筆無法回收的呆帳」。

2張超速照片，其中1張為IDF戰機超速告發單，告發內容為在限速110公里路段，「車速」達350公里、超速240公里，地點在彰化縣花壇鄉國道1號270公里處戰備道往北，車尾燈號1611，時速為5月28日上午7點13分；另1張為左側有測速照片桿的照片，右側有4張擷取照片，分別有F16V、幻象2000、IDF、E-2K預警機等4架戰機起降國道，畫面上方字幕為203K+650埔鹽系統路段。

照片在網路上傳開後，引起網友討論「還以為是真的」、「起飛方向是不是不對？」、「想要看不超速怎麼飛上去」，更有網友幽默回應「這是一筆無法回收的呆帳」。

對此，國道三號警察大隊表示，照片中標明地點為270公里，但戰備道為207至204公里，該路段並無測速照片，很明顯這是「假消息」，呼籲民眾不要再轉傳了。