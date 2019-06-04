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彰化「藍風車」防暴行動劇巡演　首場15日文開國小演出

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▲ 彰化防家暴「藍風車」行動劇巡演 首場15日文開國小演出。（圖／劍橋幼兒園園長黃明昌提供）

▲ 彰化防家暴「藍風車」行動劇巡演，首場15日文開國小演出。（圖／劍橋幼兒園園長黃明昌提供，下同）

記者郭世賢／彰化報導

彰化縣推動兒少自我保護、家庭暴力及性侵害防治工作已數年，彰化縣私立劍橋幼兒園6月15日起，將透過「守護幼苗．讓愛串連」防暴行動劇戲巡演，並以獨創「藍風車」為防暴意象標誌，積極推動預防工作，讓兒虐防治的工作概念在彰化縣遍地開花。

劍橋幼兒園園長黃明昌表示，透過專家引言、文宣、現場互動機制及親子共同觀賞兒童劇（小紅帽放暑假）的過程，藉由家庭所有成員的參與，一起產生防暴概念的共鳴，進而促進保護機制的建立，積極了解暴力防治的重要性。最重要的是兒童本身對於父母及親人不適當管教，或周遭遭遇的非正常性對待能為自己發聲，並努力尋求正當且多方的解決管道。

▲ 彰化防家暴「藍風車」行動劇巡演 首場15日文開國小演出。（圖／劍橋幼兒園園長黃明昌提供）

希望透過兒童本身的自發性倡導，激發更多孩童、家長、學校、社區及社會普眾對此議題的重視，一起致力於防暴工作，將『藍風車』標誌的概念及意象深植於每個人的心中，更正向積極致力「零暴力、快樂無憂慮的童年」為目標願景，呈獻給未來的主人翁。

黃明昌表示，他除了經營幼兒園，本身也是臉書社群「愛秀水說秀水」的管理員，他所經營臉書社團，經常與臉友互動，尤其置頂文章更能發揮宣傳功效。從2019年6月15日起，以宣導防家暴、無兒虐兒童行動戲劇至彰化縣五大區進行巡迴演出，還特別安排幼兒園表演、親子DIY組裝藍風車、行動劇及有獎徵答等，喚起社會大眾對家庭暴力、疏忽及兒童虐待的重視，進而發揮其使命感，促進家庭和諧，以防止任何的兒虐及傷害發生。

▲ 彰化防家暴「藍風車」行動劇巡演 首場15日文開國小演出。（圖／劍橋幼兒園園長黃明昌提供）

「守護幼苗．讓愛串連」防暴行動劇戲巡演，將於6月15日正式起跑。演出檔期：6月15日文開國小大禮堂、6月16日秀水高工大禮堂、6月23日育英國小大禮堂、6月29日中正國小二林文化教育園區、6月30日和美國小大禮堂。

彰化縣政府誠摯的邀請家長帶著小朋友一同來參與，一起為提升親子功能、親子互動、親子感情，進而提升責任感及親子情緒管理等相關議題努力，以減少兒童虐待及家庭暴力事件發生，讓兒童擁有一個快樂、健康、安全、幸福的成長環境。

▲ 彰化防家暴「藍風車」行動劇巡演 首場15日文開國小演出。（圖／劍橋幼兒園園長黃明昌提供）

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關鍵字：彰化,藍風車,防暴,兒虐防治

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