　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

包車登克孝峰突失蹤　救難隊暗夜急尋...他來電「我已回家」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 登山烏龍協尋 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲美濃消防隊在現場架起臨時指揮所，沒想到莊姓男子早就回家休息。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄美濃山區竟發生一起離譜的山難，家住彰化縣的莊姓男子與太太及山友包車到美濃登山，但莊男在登山過程中失蹤，同隊山友持續搜尋數小時後仍不見人影於是向警方報案，隨後近30名警、義消入山連夜搜救，當時一同從彰化南下的山友也在現場等待，但意外的是，莊男早已回到家中休息，還透過兒子向仍在找人的妻子報平安，此舉也讓搜救隊大呼「很離譜」。

莊姓男子與23名山友組成登山隊，2日從彰化南下美濃登山，計畫挑戰月光山、雙峰山以及克孝峰等中級山，登山隊員也會在各山頭的三角點進行拍照，但到了下午2點就發現，隨隊的莊姓男子不見蹤影，以為他失蹤，於是不知情的莊妻也在急忙跟著山友一起搜尋，最後才知道天色逐漸便暗，一行人才下山前往派出所報案。

▲▼ 烏龍山難 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲搜救人員天黑仍在山上進行搜救。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

美濃消防隊接獲派出所轉報後，與下午剛進行完水上救難訓練的警義消26人上山搜救，並在登山隊員先攀登的山頭尋找莊男身影，眾人在夜色下找人，沒想到晚間9點多，莊妻才接到兒子打來的電話，表示「爸爸已回家」。

事後消防隊發現，莊男的手機遺落在山上，脫隊後便自行下山並包車回高雄後，再轉搭火車回彰化，回到家中後才透過兒子打電話向妻子報平安，搜救隊才停下搜索工作。參與搜救的義消私下表示，昨天的水上救難訓練已經讓人相當疲勞，得知有山友遇難立即上山搜救，許多成員也尚未進食，最後才知道搜救對象早已返家，實在相當離譜。

▲▼ 烏龍山難 。（圖／記者洪正達翻攝）

ET快訊
中職／最強洋投索沙掰了！　確定重返韓職
蕭亞軒養病1年首露全臉！駁斥愛滋「真實皮膚狀況曝光」
超兇正妹直播手滑關美肌　「S→XXL現原形」肚掛3層肥肉

關鍵字：登山,彰化,美濃,失蹤

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

購物中心員工偷拍女同事裙底　「性癖好症」想脫罪...沒效啦！　　　

包車登克孝峰突失蹤　救難隊暗夜急尋...他來電「我已回家」

國道車速99公里太慢挨罰3千　她花1個月蒐證...法官判免罰

老婆羊水破了！車流多老公好急　警車鳴笛開道搞定

跟蹤情敵國道逼車！　醋男一時衝動的代價出爐

上萬隻「馬陸」鑽出！　民眾恐慌：大地震要來了嗎？

雙手抱頭往上一抬！病患「人偶式斷線癱軟」　推拿師一招賠15萬

東大門夜市惡火毀42攤位　怪手開挖找起火點「陰謀論四起」

35歲男大夜班後睡1天「敲門無回應」　老父破門驚見他躺地亡

國小畢旅玩過火！小學生洗澡遭拍裸照…傳到群組全班都看到

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

購物中心員工偷拍女同事裙底　「性癖好症」想脫罪...沒效啦！　　　

包車登克孝峰突失蹤　救難隊暗夜急尋...他來電「我已回家」

國道車速99公里太慢挨罰3千　她花1個月蒐證...法官判免罰

老婆羊水破了！車流多老公好急　警車鳴笛開道搞定

跟蹤情敵國道逼車！　醋男一時衝動的代價出爐

上萬隻「馬陸」鑽出！　民眾恐慌：大地震要來了嗎？

雙手抱頭往上一抬！病患「人偶式斷線癱軟」　推拿師一招賠15萬

東大門夜市惡火毀42攤位　怪手開挖找起火點「陰謀論四起」

35歲男大夜班後睡1天「敲門無回應」　老父破門驚見他躺地亡

國小畢旅玩過火！小學生洗澡遭拍裸照…傳到群組全班都看到

誰在挺茶黨跟川普？從美國看民粹的崛起

購物中心員工偷拍女同事裙底　「性癖好症」想脫罪...沒效啦！　　　

肺癌患者發現罕見基因突變點　精準接受標靶藥物治療病情獲控制

他酒醉癱倒被狗狗「吸允式熱吻」　網狂笑：在清牙垢？

天兵爸鬆繩索！5歲小姐妹「坐充氣天鵝船」　狂風一路吹到遠洋

沒賺錢的房子等於負債！　她提3點「台北不值得買房」原因

地方媽媽疑惑「去哪家整形」　許聖梅自嘲背影殺手

中職／潘威倫9日先發達生涯300場　統一獅邀請球迷見證

韓國瑜造勢驚見「秦楊站台」！醫：肺癌篩檢代言也能找他

問「《大集合》何時來」苦等2年　103歲嬤終於等到胡瓜

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

社會熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：..

和男友虐死1歲嬰恐怖對話曝　保..

車震朋友高中女兒5次　家教免關

兒休克2次找不出原因　司機臉鐵..

知名廣播人賣假機油詐1.1億　..

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友..

進摩鐵到結束48分　法院還幫認..

韓「8日花蓮造勢」東大門夜市失..

新車一夕毀滅　夫：老婆最貴

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下..

少女開「公幹婊子團」罵同學　賠..

少年「頭撞池底」四肢癱瘓　哥心..

天道盟大哥記仇　槍擊四海幫堂主

老司機車聚　上百輛汽車塞爆洛陽..

更多熱門

相關新聞

上萬隻馬陸鑽出　大地震要來了？

彰化縣議員賴清美接獲民眾通報，在和美鎮和東國小第二校區預定地，驚見草坪、圍牆及路面全部被一條條黑色的馬陸覆蓋，簡直萬蟲鑽動，在臉書po文「噁心、怕怕」，許多前往運動的民眾，深怕赤腳踩到這些正在移動中的蟲蟲，更懷疑是大地震要來了的前兆，非常害怕，賴清美已聯繫相關單位人員前往處理。

戰機起降被開超速罰單　假消息網笑翻

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

8名登山客攻頂喜馬拉雅山　失蹤1周

即／高雄深夜4.6地震！網友被搖醒嚇壞

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁話

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面