包車登克孝峰突失蹤　救難隊暗夜急尋...他來電「我已回家」

▲美濃消防隊在現場架起臨時指揮所，沒想到莊姓男子早就回家休息。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄美濃山區竟發生一起離譜的山難，家住彰化縣的莊姓男子與太太及山友包車到美濃登山，但莊男在登山過程中失蹤，同隊山友持續搜尋數小時後仍不見人影於是向警方報案，隨後近30名警、義消入山連夜搜救，當時一同從彰化南下的山友也在現場等待，但意外的是，莊男早已回到家中休息，還透過兒子向仍在找人的妻子報平安，此舉也讓搜救隊大呼「很離譜」。

莊姓男子與23名山友組成登山隊，2日從彰化南下美濃登山，計畫挑戰月光山、雙峰山以及克孝峰等中級山，登山隊員也會在各山頭的三角點進行拍照，但到了下午2點就發現，隨隊的莊姓男子不見蹤影，以為他失蹤，於是不知情的莊妻也在急忙跟著山友一起搜尋，最後才知道天色逐漸便暗，一行人才下山前往派出所報案。

▲搜救人員天黑仍在山上進行搜救。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



美濃消防隊接獲派出所轉報後，與下午剛進行完水上救難訓練的警義消26人上山搜救，並在登山隊員先攀登的山頭尋找莊男身影，眾人在夜色下找人，沒想到晚間9點多，莊妻才接到兒子打來的電話，表示「爸爸已回家」。

事後消防隊發現，莊男的手機遺落在山上，脫隊後便自行下山並包車回高雄後，再轉搭火車回彰化，回到家中後才透過兒子打電話向妻子報平安，搜救隊才停下搜索工作。參與搜救的義消私下表示，昨天的水上救難訓練已經讓人相當疲勞，得知有山友遇難立即上山搜救，許多成員也尚未進食，最後才知道搜救對象早已返家，實在相當離譜。