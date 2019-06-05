奇景！　阿里山上看見台灣海峽的「無敵艦隊」　

▲阿里山上視野晴朗時除了可以看到台灣海峽，知名攝影師拍下海上船隻與落日餘暉形成的壯觀奇景。（圖／漫步在雲端的阿里山黃源明授權使用，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

能想像在阿里山上看到台灣海峽來回行駛的船艦嗎？由嘉義縣香林國小退休主任黃源明所經營的臉書專頁「漫步在雲端的阿里山」，日前放上數張由台18線阿里山公路沿途遠眺台灣海峽上船隻往返的壯觀照片，並稱做台灣海峽的「無敵艦隊」，不少民眾看到直呼奇景。

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阿里山公路台18線上本月3號、4號兩天由於山上、山下能見度極佳，不論是二延平觀景台、阿里山轉運站，甚至較高處的小笠原山平台，都可以遠眺台灣海峽，進而讓黃源明拍下「無敵艦隊」行時台灣海峽的神奇照片。

黃源明表示，其實是因為梅雨季後天氣型態的改變，整個空氣品質變好也讓嘉義地區能見度變好，因而可以從阿里山拍到特殊照片。而拍下「無敵艦隊」的時間大約就是在太陽ㄒ西沉前一小時，說穿了就是大小不一的船，而阿里山離台灣海峽實在太遠，所以也不知道是屬於那些形式的船，恰巧外海的船在夕陽輝映下，全都集結在一起，而且也沒有快速航行的跡象，從阿里山遠眺便成為一幅奇特的畫面。



至於海邊出現的風車，應該是雲林西濱公路沿線的，如果是澎湖中屯，應該是在海面上方出現，那裡才是澎湖，海面以下陸地是台灣本島。

分享在小笠原山等景點拍攝的「無敵艦隊」，最遠的紀錄又往更高的小笠原山推進，如果可行的話，下次應該到玉山北峰氣象站拍攝了。