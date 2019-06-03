獨／煮食沒人在家險釀禍！消防員登門鄰驚覺「不是烤肉，失火了」

▲高雄市二聖路一處社區當中的大樓驚傳有火警，大批住戶逃到中庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區二聖路一處社區驚傳火警，大批消防車趕到現場，消防隊發現有煙從三樓一處民宅當中冒出，趕緊衝進裡頭滅火，還好只是煮食不慎，沒有釀成大禍，而一名同社會的女住戶看到這一幕是嚇到快哭了說：「我還以為是有人烤肉」，讓消防員哭笑不得。

這起火警就發生在3日的晚間八點，119勤指中心接獲通報說在二聖路一處社區大樓當中，疑似發生火警，大批消防隊趕到了現場，第一時間沒有看見明火，只有一間位在三樓的民宅有煙冒出，而現場有濃濃的燒焦味，消防隊員當下判斷起火點應該在那邊，於是立刻衝上樓破門進入，這才發現沒有人在家，但是廚房正在煮東西釀成火警，還好發現得早，關掉瓦斯爐就解除危機。

▲高雄市二聖路一處社區當中的大樓驚傳有火警，消防員破門進入關閉火源 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這起火警也在社區當中造成驚慌，不少住戶都紛紛衝到中庭來避難，有住戶表示其實稍早就有聞到燒焦味道，但是初步還以為是有人家在烤肉，所以才有燒焦的味道，一直到聽見消防車的警笛聲在自家社區大門口停止時，這才驚覺發生了火警，講述這一段的時候，這名女住戶還差點掉下眼淚。

也有其他住戶說，還好自家有裝設住警器，只要發生火災第一時間就會通報，還提供其他住戶來參考，只是聽到這些話，讓消防員一時間都不知道該怎麼說，只能提醒再提醒，若是在煮食東西的時候，千萬別離開，才能確保安全。