水貨疫苗風波「遭逼退款4000萬」！香港醫院宣布結業...遣散所有員工

▲環亞體檢集團近日發出聲明，宣布公司將結業。（示意圖／記者李毓康攝）

大陸中心／綜合報導

香港在今年5月連續爆出有多家醫院給大陸客人施打「水貨疫苗」，而且還只能付現金或由中介先行收費。對此，捲入風波的環亞體檢集團6日發出聲明，宣佈帳戶已被銀行凍結多日，加上顧客要求退款金額超過1000萬港元（台幣約4000萬元），因此公司只能將清盤結業，並遣散所有員工。

環亞體檢集團所貼出的聲明內容指出，公司從2017年開業到現在，給客戶提供最高質素的產品和服務，但近期卻因「HPV九價疫苗（子宮頸癌疫苗）」風波，讓公司大受影響。環亞體檢集團強調，「公司所提供的九價疫苗均由默沙東藥廠生產，以恰當的方式運送和儲存，也從未收到過任何顧客投訴，有關注射HPV九價疫苗後感到不適的情形。」

▲香港診所被曝給大陸客人打水貨疫苗。（圖／新華社）

據悉，目前已超過2000多位未使用或未完成注射疫苗的顧客要求退款，金額超過1000萬港元（台幣約4000萬元）。環亞體檢集團坦承，「公司帳戶在2週前被凍結，公司負責人又惹上官司，因此只能宣告結業，並遣散所有員工；目前，公司已委託律師，開始進行清盤結業的程序」。

據了解，前陣子由於九價HPV疫苗具有優秀的防禦力，加上大陸遊客認為，香港的醫療監管較放心，因而掀起一陣「接種潮」。當時，醫生在為大陸人接種HPV九價疫苗的過程中，以閃電般的速度將包裝撕下，掩人耳目，一天的生意額甚至高達20萬（台幣約91.6萬）。事後，香港醫院也一一被爆出多條施打「水貨疫苗」的弊案。