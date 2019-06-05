網紅拒絕粉絲敬酒！直播中慘遭「酒瓶爆頭」　數萬網友目睹

▲ 錢小佳遭粉絲持酒瓶爆頭。（圖／翻攝自搜狐）

大陸中心／綜合報導

大陸鬥魚直播平台的知名網紅「高冷男神錢小佳」，日前在武漢邀請粉絲們一起吃飯，同時進行直播分享溫馨場面。沒想到一名粉絲聲稱來自北京並向他敬酒，卻因遭到錢小佳拒絕，一氣之下竟拿酒瓶把錢男當場爆頭，全程更被鏡頭前的數萬名粉絲目擊，直播也在慌亂之中結束。

根據《搜狐》報導，錢小佳2日在武漢舉辦粉絲聚會活動，邀請各地粉絲一起共進晚餐，過程中也開直播與沒到場的粉絲們同樂。在活動結束尾聲，突然有一名自稱來自北京的粉絲，手裡拿著2瓶白酒來向他敬酒，但當時錢小佳以近期活動太多、喝太多酒為由，表示喝一點意思一下就好，沒想到卻引起粉絲的不滿，認為他不給面子。

▼ 粉絲當時拿著白酒來向他敬酒。

令人意外的是，該名粉絲竟然趁所有人毫無防備的時候，突然拿起酒瓶朝錢小佳的頭砸去，導致錢小佳的頭瞬間爆血，場面陷入一片混亂之中，他則趁機逃出大門。由於事發突然，錢小佳被爆頭的一幕直接被數萬名網友目擊，錢小佳隨即關掉直播。

幸運的是，錢小佳在治療後沒有大礙，而且已經出院，警方也在當晚當場逮捕27歲嫌犯張男。雖然錢小佳常常有負面新聞，但遭到酒瓶爆頭並非小事，許多網友見證他受傷的一幕後，紛紛向錢小佳表示關心，「一不小心可能會鬧出人命」、「沒事就好」、「當著幾萬人直播行凶，我的天，現在直播平台怎麼了」、「有必要這麼氣嗎」，此外，有網友也懷疑，張男可能是黑粉，還開玩笑地表示說不定「酒裡面有下毒」。