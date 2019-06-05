私人秘境遭遊客破壞！滿地排泄物、保險套...地主怒開挖土機「關門」

▲美麗的「藍湖」因為遭旅客亂丟垃圾破壞環境，地主決定直接封鎖入口。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

英國威爾斯（Wales）西北部格溫內斯郡（Gwynedd）的「藍湖」（Blue Lake）因為美麗的風景吸引許多遊客前往「冒險」，儘管土地擁有者艾倫（Allan Titley）自1980年以來都允許人們進入，不過因為發現太多垃圾和環境破壞，他決定搬來60噸的砂石直接封鎖入口禁止通行。

根據《BBC》報導，艾倫1980年代買下藍湖周遭的土地，並開放給遊客進入參觀，而藍湖在這30年來也變成當地著名的觀光景點。不過隨著遊客愈來愈多，對環境的破壞也愈來愈明顯，到處都可見到烤肉用具、酒瓶、罐頭、帳篷等垃圾遺留，甚至還看的見許多人類排泄物和用過的保險套。根據議員休斯（Louise Hughes）表示，最近幾週就清出了大約40大袋的垃圾，非常驚人，藍湖變得不再美麗。

當地政府通知艾倫必須為藍湖的環境負責，而艾倫在志工的協助之下清了一陣子的垃圾後，終於忍無可忍，決定直接封住入口以絕後患。他駕駛著挖土機，運來將近60噸的砂石，直接堵住藍湖唯一的出入口，此後這個觀光景點不再歡迎遊客進入。艾倫表示，30年前的人們尊重這裡，但這個美麗的地方，也是他農場中間的私人土地剛剛被摧毀了。

當地民眾聽聞這個消息相當震驚與不捨，住在附近的20歲學生波利克（Leigh Pocock）表示，他親眼看著藍湖被關閉，那裡是他和其他人常常去散步、游泳的地方，如今被關閉並不意外，因為是遊客摧毀了它。史諾多尼亞野外游泳組織發言人遺憾地回應，這個決定令人痛心，但也理解地主用封閉來解決一切的方式，會尊重他的決定。