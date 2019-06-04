凱道40萬人是芻狗？　沈富雄開10帖苦藥給韓國瑜

▲「決戰2020-贏回台灣」凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日凱道造勢圓滿落幕，主辦單位宣稱現場人數有40萬人。對此，前民進黨立委沈富雄4日在臉書表示，「凱道造勢的空前盛況很震憾，我恭喜韓市長，同時也開了十帖苦藥給他」。文末，沈富雄還意有所指地說，「請抽空轉告韓粉，我沒有拿過果凍半分錢。」

沈富雄開給韓國瑜「十帖苦藥」，第一，「庶民總統？只有1/3庶民願意跟你走，其他2/3心中另有所屬。」；第二，「團結台灣？愛你的愛得瘋狂，討厭你的十分討厭，你治下的台灣將更分裂，」同溫層核心的凝聚力越強，周邊的離心力越大；第三，凱道上的40萬人，一年內會發現他們是芻狗，飽受低薪之苦的他們，收入並沒有改善；第四，「這一切都不是你的罪過，你只是這股歷史洪流中，應時而起的英雄，真正推究因果，只好說『天地不仁』」。

沈富雄指出，第五，五點聲明的捉刀匠，「應該叫他快回選區忙他的選舉，他迄今的一言一行，百分百符合你口中所說的『假韓粉』，有他在身邊你做不了好總統。」；第六，中華民國只活在台灣境內，「除非共軍登陸，你沒有機會為他『粉身碎骨。』」；第七，「恢復18%將使你得不償失、悔之莫及。」；第八，牛鬼蛇神原指神、鬼兩尊，「我卻看出是牛、鬼、蛇、神四種動物，在初選階段就向他們低頭的人，沒有資格奢言改革國民黨。」

沈富雄再指，第九，權貴只能膜拜君王，只有庶民才有足夠的數目選出總統，「但目前包圍在你左右的，已經是權貴多於庶民。」；第十，反智、仇富的民粹容易獲得掌聲，但沒有菁英的社會就沒有進步的動力，「不信，問問最近訪台的經濟學諾貝爾獎得主羅莫便知。」