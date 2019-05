「白皮膚+黑長髮」印度選美成複製人軍團　網譏：是同一個人？

▲印度選美佳麗通通長一樣。(圖/翻攝自Twitter/@Naa_Cheese)



記者張方瑀/編譯

去年的韓國小姐選拔賽相信大家仍記憶猶新,50名參賽者一字排開通通長一樣,甚至還被笑稱為「複製人選美」或「整形醫院的頂尖對決」。而《印度時報》最新刊出的2019年印度小姐選美佳麗照,竟也出現相同的狀況,30名參賽者有著相同的淺膚色、黑長髮,這張照片被發在推特上後,引起大家關注,有些人甚至說,「這該不會都是同個人吧?」

►►2018韓國小姐選美來了 50名佳麗遭酸:整形醫院頂尖對決



根據《BBC》報導指出,這些參賽佳麗並沒有問題,有問題的是印度長久以來的「膚色刻板印象」。自從1970年代第一款美白乳液「Fair and Lovely」上市後,美白產品就一直是印度美妝市場的暢銷品,多年以來,許多印度當紅女星都替美白產品代言過,廣告商不僅將美白產品包裝成保養品,更讓白皙膚色代表能夠得到好工作、好戀情的條件之一。

What is wrong with this picture? pic.twitter.com/61B23aYFr6