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「白皮膚+黑長髮」印度選美成複製人軍團　網譏：是同一個人？

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▲▼印度選美。（圖／翻攝自Twitter／@Naa_Cheese）

▲印度選美佳麗通通長一樣。（圖／翻攝自Twitter／@Naa_Cheese）

記者張方瑀／編譯

去年的韓國小姐選拔賽相信大家仍記憶猶新，50名參賽者一字排開通通長一樣，甚至還被笑稱為「複製人選美」或「整形醫院的頂尖對決」。而《印度時報》最新刊出的2019年印度小姐選美佳麗照，竟也出現相同的狀況，30名參賽者有著相同的淺膚色、黑長髮，這張照片被發在推特上後，引起大家關注，有些人甚至說，「這該不會都是同個人吧？」

►►2018韓國小姐選美來了　50名佳麗遭酸：整形醫院頂尖對決

根據《BBC》報導指出，這些參賽佳麗並沒有問題，有問題的是印度長久以來的「膚色刻板印象」。自從1970年代第一款美白乳液「Fair and Lovely」上市後，美白產品就一直是印度美妝市場的暢銷品，多年以來，許多印度當紅女星都替美白產品代言過，廣告商不僅將美白產品包裝成保養品，更讓白皙膚色代表能夠得到好工作、好戀情的條件之一。

1990年代印度選美比賽開始興起，許多成功獲選的佳麗膚色都較淺，後來也順利進軍寶萊塢。直到近年逐漸有人開始提倡「深色即每」（Dark is beautiful）來質疑「膚色歧視」，並透過「深膚色印度教神祇」的廣告，來倡導不應該用膚色定義外在。不過，這些反歧視活動也沒有辦法在短時間內，成功抑制印度的膚色刻板印象，據估計，女性美白產品的市場規模將在2023年達到500億盧比（約台幣226億元）。

支持美白產品的人認為，這僅僅是個人選擇問題，就像人們會選擇用紅色唇膏，既然如此美白產品又沒什麼大不了的。反歧視的人則說，淺膚色的優越性不斷在電視、電影或廣告中被強化，會加深整體的社會偏見。印度廣告標準委員會在2014年發佈一項新規，要求廣告商自發性地避免在廣告中強調深膚色與「缺乏吸引力、沮喪」的連結。

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關鍵字：印度,選美,複製人,膚色歧視

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