天津媽祖來台首站起駕鎮瀾宮　「津味廟會」文化交流吸睛

▲「兩岸媽祖緣」交流活動台灣首站，五尊天津媽祖神像赴大甲鎮瀾宮探親，並在廟前舉辦「津味廟會」。（圖／台灣大媒體提供）

記者陳政錄／綜合報導

「兩岸媽祖緣」系列交流活動6月1日在天津啟動後，5尊媽祖神像隔天馬上「搭機」來台探親，並於昨（3日）在首站台中大甲鎮瀾宮舉辦祈福祝禱儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標宣讀祝文，並在廟前舉辦「津味廟會」，帶來書法字畫、民俗表演、傳統美食等，吸引民眾目光。

天津天后宮始建於1326年，是大陸最古老，也是世界三大媽祖宮廟之一。為促進兩岸媽祖文化交流，兩岸宮廟負責人日前在天津啟動交流儀式，迎接天津媽祖於2到10日訪台。

▲「兩岸媽祖緣」文化交流活動6月1日在天津天后宮舉辦啟動儀式。（圖／記者陳政錄攝）

5尊來自天津的媽祖神像於3日赴大甲鎮瀾宮、萬和宮後，今天起還將起駕前往鹿港天后宮、麥寮拱範宮、嘉義頂埔震安宮、新港奉天宮、雲林北港朝天宮、高雄順賢宮、朝后宮、佛陀紀念館、新北金包里慈護宮、松山慈祐宮等地，並舉辦座談會、津味廟會、非遺文化展示等。

在大甲鎮瀾宮舉辦祈福祝禱儀式當天，顏清標率台灣廟方代表，以及天津海峽兩岸民間交流促進會、天津媽祖文化交流協會代表團參與媽祖上宮儀式。顏清標宣讀祝文祈求媽祖「救民護國施恩德，驅害除災利澤興，山河社稷永安鎮，雨順風調保太平」。

▲「兩岸媽祖緣」台灣首站赴大甲鎮瀾宮。（圖／台灣大媒體提供，下同）

顏清標指出，兩岸媽祖緣活動透過文化交流，可進一步弘揚和發展媽祖文化，希望能以此讓更多年輕朋友、海內外的民眾更了解媽祖文化和精神。