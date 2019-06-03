50年一遇暴雨！長春驚現「電影級閃電」...小黑車直接被大水沖走

▲黑夜佈滿密密麻麻的藍紫閃電。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

吉林長春市在2日遭遇「50年一遇」惡劣天氣，一天內「集齊」了雷電、冰雹和暴雨，截至當天晚上9點44分，出現了超過100毫米的降水，部分路段積水嚴重，不少轎車直接漂在水中，甚至有些車直接被大水沖走。受天氣影響，長春機場截至3日上午共有41架次航班被取消，學校也宣佈停課。

▲電光就像樹枝一樣。（圖／翻攝自梨視頻）

網路流傳的影片可以看到，黑夜被密密麻麻的閃電塞滿，藍紫色的電光就像樹枝一樣佈滿天空，畫面就像電影特效；街道上淹水嚴重，車子直接都漂了起來，有一輛黑車直接被大水沖的往前直奔，就像有人在駕駛一樣，市民紛紛大呼「哎呀媽呀」、「這個猛」。當地消防員出動橡皮艇來救援。

▲車輛都被泡水了。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中央氣象台2日晚間23:08發佈消息稱，「長春從下午開始的這場降雨又急又猛，還夾雜著強風、雷電、冰雹等強對流天氣。吉林省氣象台已發佈暴雨橙色預警，目前降雨仍在持續，請公眾儘量避免外出，司機朋友們注意交通安全。」

▲右邊的黑車直接飄起來了。（圖／翻攝自梨視頻）

據《央視新聞》報導，受雷雨天氣影響，截至2日21:40分，長春機場已取消航班20架次；吉林省內長深高速桑樹台至雙遼南站，大廣高速長嶺至雙遼北站限制七座及七座以上客車、大件車、危險品車輛通行。

不少市民在微博發文稱，「我家住二道，我改論文一宿沒睡，剛才樓下有個男的大喊：臥槽我車怎麼挪地方了」、「遠離積水小心漏電」、「澆停電了 在寢室仿佛闖鬼屋」、「害怕車被淹了，瑟瑟發抖」。

▼車子都成泡水車。（圖／翻攝自梨視頻）