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北京市台辦主任于慶豐　獲提名懷柔區長

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▲▼北京市台辦主任于慶豐被提名為懷柔區長。（圖／翻攝自中國共青團）

▲北京市台辦主任于慶豐被提名為懷柔區長人選。（圖／翻攝自中國共青團）

記者陳政錄／北京報導

大陸北京市台辦主任一職傳出異動，據《新京報》報導，北京市懷柔區2日召開幹部大會，宣布原北京市台辦主任于慶豐任職懷柔區委常委、副書記，並被提名為區長人選。若順利獲選升任，北京也將提出新的市台辦主任人選。

2018年初，前北京市台辦主任王力軍調任豐台區區長後，適逢陸方傳出涉台系統整併，將台辦併入港澳辦或統戰部，北京市台辦主任職位一度懸缺半年，直到11月8日才由年僅48歲，出自公安和地方系統的前順義區委副書記于慶豐正式到職，並在12月的一場兩岸教育論壇中，首次以市台辦主任身分公開亮相。

任職台辦主任期間，由於台灣加大對陸官員赴台限制，僅開放特定的城市交流，因此于慶豐未能來到台灣，而此次被提名為懷柔區長人選，意味可能再有一位北京涉台系統一把手，在上任「正局級」職位後，調任地方區長職務。

記者從北京市懷柔區瞭解到，目前懷柔箭扣長城修繕工作已取得較大進展。預計2022年，整個箭扣長城將全部完成修繕，修繕牆體長度達7728米。（圖／新華社）

▲懷柔區位於北京市北方，內有懷柔箭扣長城等風景區。（圖／新華社）

除于慶豐外，懷柔區全區領導幹部大會上，一併宣布51歲前海淀區長戴彬彬任職懷柔區委員會委員、常委、書記；常衛則不再擔任懷柔區委員會書記、常委、委員。

北京市委常委魏小東指出，本次懷柔區委區政府主要領導的調整變動，是全區政治生活中的一件大事，地方將準確把握當前面對的機遇和挑戰，統籌推進地區改革發展穩定各項任務。

于慶豐說，將全力推動科學城規劃建設，堅持綠水青山就是金山銀山的發展理念。未來，將走綠色創新發展之路，發揚接力精神，堅持以人民為中心的發展思想，為全面建設幸福美麗現代化新懷柔作出努力。

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