妙齡港女觀光證件遺落計程車　 熱心警積極迅速找回好感動！

▲台南市警五分局北門所警方，幫忙找回遺落的證件等物，讓4名港女欣喜若狂，對台灣留下很好的印象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

4名來台觀光的港籍女子，6月1日深夜10時許向市警五分局北門所求助，指其中蘇姓小姐的居留證、健保卡、金融卡等證件疑似遺落在搭乘的計程車上，擔心證件如找不回無法出境，警方極積查訪，終於找到小黃司機將證件送回，4名港女得知消息欣喜若狂，終於可以不用擔心，繼續未完成的旅遊行程。

警方說，4名來自香港的女遊客神情慌張走進北門所內，只見4人以廣東話夾雜著中文向員警說明來意，警員黃永俊、金明憲等人經過簡單問答得知其中1名蘇姓小姐的居留證、健保卡、金融卡等證件疑似遺落在剛剛所搭乘的計程車上，由於她們4天後就要出境返回香港，擔心證件如找不回擔心會無法出境。

警員黃永竣詳細仔詢問4人搭車路線後，再調閱路口監視器找到所搭乘計程車車號，循線找到該名司機的聯絡電話，幾經聯繫終於聯絡姓計程車司機，由於歐姓司機正載客前往安南區，待載客結束後再查看有無對方所遺失之物品。

不久歐姓司機回覆警方說蘇女的證件確實掉在計程車上，同時表示願意幫忙送至派出所給失主，4名港女得知消息欣喜若狂，表示終於可以不用擔心，繼續未完成的旅遊行程。

4人港女對台灣警察積極尋找及運將的熱心協助很快將證件找回感激萬分，讓她們此次台灣行留下美好印象，紛紛表示有空一定要再來台灣旅遊，台南警民成功做好國民外交。