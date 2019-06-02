　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

妙齡港女觀光證件遺落計程車　 熱心警積極迅速找回好感動！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警五分局北門所警方，幫忙找回遺落的證件等物，讓4名港女欣喜若狂，對台灣留下很好的印象。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警五分局北門所警方，幫忙找回遺落的證件等物，讓4名港女欣喜若狂，對台灣留下很好的印象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

4名來台觀光的港籍女子，6月1日深夜10時許向市警五分局北門所求助，指其中蘇姓小姐的居留證、健保卡、金融卡等證件疑似遺落在搭乘的計程車上，擔心證件如找不回無法出境，警方極積查訪，終於找到小黃司機將證件送回，4名港女得知消息欣喜若狂，終於可以不用擔心，繼續未完成的旅遊行程。

警方說，4名來自香港的女遊客神情慌張走進北門所內，只見4人以廣東話夾雜著中文向員警說明來意，警員黃永俊、金明憲等人經過簡單問答得知其中1名蘇姓小姐的居留證、健保卡、金融卡等證件疑似遺落在剛剛所搭乘的計程車上，由於她們4天後就要出境返回香港，擔心證件如找不回擔心會無法出境。

警員黃永竣詳細仔詢問4人搭車路線後，再調閱路口監視器找到所搭乘計程車車號，循線找到該名司機的聯絡電話，幾經聯繫終於聯絡姓計程車司機，由於歐姓司機正載客前往安南區，待載客結束後再查看有無對方所遺失之物品。

不久歐姓司機回覆警方說蘇女的證件確實掉在計程車上，同時表示願意幫忙送至派出所給失主，4名港女得知消息欣喜若狂，表示終於可以不用擔心，繼續未完成的旅遊行程。

4人港女對台灣警察積極尋找及運將的熱心協助很快將證件找回感激萬分，讓她們此次台灣行留下美好印象，紛紛表示有空一定要再來台灣旅遊，台南警民成功做好國民外交。

ET快訊
威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝
讚韓國瑜造勢成功！吳子嘉不爆料了：我沒有要講內幕

關鍵字：港女,觀光證件,計程車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

妙齡港女觀光證件遺落計程車　 熱心警積極迅速找回好感動！

小三通將破2千萬人　楊鎮浯期待任內迎來第3千萬名旅客

熱血警察挽袖捐血　 212袋為台南血庫注新血

滑落輸媒設備中！中石化頭份廠工人遭煤炭掩埋　救出已無生命跡象

無牌小貨車違規逆向遭警攔　倒楣通緝犯躲車廂被揪出

鳳林「找到田泥巴運動會」好玩受歡迎　藝人吳宗憲都體驗過

雙軌訓練旗艦計畫第四屆畢業典禮　崑大璀璨登場

適性揚才多元教育　黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生

歌手楊欣樺任熱血公益大使　學甲警捐血手機大放送熱力滿滿

台南首屆學校午餐廚藝競賽　石門國小奪金黃偉哲大讚！

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

2020願承擔「任何重要職務」！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

妙齡港女觀光證件遺落計程車　 熱心警積極迅速找回好感動！

小三通將破2千萬人　楊鎮浯期待任內迎來第3千萬名旅客

熱血警察挽袖捐血　 212袋為台南血庫注新血

滑落輸媒設備中！中石化頭份廠工人遭煤炭掩埋　救出已無生命跡象

無牌小貨車違規逆向遭警攔　倒楣通緝犯躲車廂被揪出

鳳林「找到田泥巴運動會」好玩受歡迎　藝人吳宗憲都體驗過

雙軌訓練旗艦計畫第四屆畢業典禮　崑大璀璨登場

適性揚才多元教育　黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生

歌手楊欣樺任熱血公益大使　學甲警捐血手機大放送熱力滿滿

台南首屆學校午餐廚藝競賽　石門國小奪金黃偉哲大讚！

快訊／南澳鄉金岳瀑布1男溺水　警消搶救中

大便超臭「腸癌找上門」！6排便警訊小心：肚子壞菌太多啦

「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了

第一次學走路、求喝奶！日奈良鹿苑開放整月　遊客可賞百隻初生小鹿

0603好星運開關│水瓶開好運，為巨蟹打打氣

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

路口驚悚對撞！　救護車翻覆小轎車飛稻田　2傷1命危

黃定和批「政治詐欺集團首腦」　呂國華：從不結黨營私

中職／長打能力復甦　蔣智賢腳傷無礙找回火燙手感

印尼夫妻檔詐財無底線！謊稱代辦親友來台　前後坑同鄉60萬

地方熱門新聞

檢修工人遭煤炭掩埋　已無生命跡..

小三通將破2千萬人　楊鎮浯盼任..

熱血警察挽袖捐血 為血庫注新..

50元肉絲蛋炒飯爆量炸裂　神店..

醫院改選董事前夕　副院長妻遭毆

撿2隻可愛幼貓　林燕祝呼籲來領..

偶像女團AKB48　化身新北女..

鳳林泥巴運動會好玩　吳宗憲都曾..

鄭文燦要讓校長「資源多壓力少」

花蓮擴大補助使用環保杯　每杯現..

港女證件遺落　 熱心警積極找回..

潑水節 饒慶鈴與新住民潑水祝福

南科工程師欲尋短　新市警飛馳援..

塔位放酒被酸　風水師揭密

更多熱門

相關新聞

燈號沒看清楚擊落小黃波及待轉機車　網歪樓：老XX舒壓　

高雄市鼓山區博愛路與明誠路口發生一起小自客對撞車禍，不過卻波及了旁邊正在準備待轉的一部機車，當場造成3人受傷，對向一部重機騎士配有行車記錄器，拍下整個車禍過程，只不過這部重機騎士看到這一幕後，當場直覺反應罵出一連串的髒話，讓網友歪樓直說好療癒。

6/1起10大影響荷包新措施上路

Uber司機轉職曝心聲「怕以後失業」

計程車汰舊換新計畫「最高補35萬」

怒槓Uber條款　代僱司機怒圍政院爆衝突

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面