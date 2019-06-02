不爽酒店互毆遭「洗臉」　他尾隨仇家當街剪車開3槍

記者張君豪／台北報導

台北市大同區重慶北路3段6月1日上午11時許驚傳槍手當街開槍！歹徒連開3槍造成蘇姓被害人左手臂遭子彈貫穿、所幸送醫後開刀搶救並無傷命危險。轄區大同警方與台北市刑大偵三隊組成專案小組展開調查，發現蘇姓被害人與人日前在東區酒店因酒後打架結仇，引發仇家鎖定尾隨開槍，警方1日晚間在新北市新店區逮捕涉案吳姓槍手及兩名共犯到案、全案宣告偵破。

▲北市大同警方不到24小時便逮捕涉嫌當街開槍傷人的吳姓槍手、並起獲作案兇槍。（圖／記者張君豪翻攝）

北市大同警方1日上午12時接獲報案，蘇姓民眾（30歲）遭受槍擊送醫救治，案經派員趕往醫院查處，發現被害人左手臂遭受槍傷。據被害人表示，昨天上午11時39分許，在大同區重慶北路3段252巷口遭後方尾隨車輛開槍射擊，當時他坐在副駕駛座，左手臂遭射中，友人緊急駕車逃離現場後，將他送往台北馬偕醫院救治。

大同警方與北市刑警大隊偵三隊立即共組專案小組，透過調閱路口監視器依犯嫌所駕駛作案車輛，並訪談被害人，發現蘇姓男子日前在北市東區某酒店酒後與另外一幫人因細故大打出手，導致吳姓男子認為遭「洗臉」，吳嫌情緒激動不滿，事後一直想復仇討回面子，才開車尾隨被害人開槍。

▲北市大同警方不到24小時便逮捕涉嫌當街開槍傷人的吳姓槍手、並起獲作案兇槍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方昨晚循線在新北市新店區將吳姓槍手及同案共犯陳、王姓男子等3人逮捕，並查扣作案改造手槍1把，詢後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將3人移送士林地檢署偵辦。

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