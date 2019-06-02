　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽酒店互毆遭「洗臉」　他尾隨仇家當街剪車開3槍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

台北市大同區重慶北路3段6月1日上午11時許驚傳槍手當街開槍！歹徒連開3槍造成蘇姓被害人左手臂遭子彈貫穿、所幸送醫後開刀搶救並無傷命危險。轄區大同警方與台北市刑大偵三隊組成專案小組展開調查，發現蘇姓被害人與人日前在東區酒店因酒後打架結仇，引發仇家鎖定尾隨開槍，警方1日晚間在新北市新店區逮捕涉案吳姓槍手及兩名共犯到案、全案宣告偵破。

▲北市大同警方不到24小時便逮捕涉嫌當街開槍傷人的吳姓槍手、並起獲作案兇槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市大同警方不到24小時便逮捕涉嫌當街開槍傷人的吳姓槍手、並起獲作案兇槍。（圖／記者張君豪翻攝）

北市大同警方1日上午12時接獲報案，蘇姓民眾（30歲）遭受槍擊送醫救治，案經派員趕往醫院查處，發現被害人左手臂遭受槍傷。據被害人表示，昨天上午11時39分許，在大同區重慶北路3段252巷口遭後方尾隨車輛開槍射擊，當時他坐在副駕駛座，左手臂遭射中，友人緊急駕車逃離現場後，將他送往台北馬偕醫院救治。

大同警方與北市刑警大隊偵三隊立即共組專案小組，透過調閱路口監視器依犯嫌所駕駛作案車輛，並訪談被害人，發現蘇姓男子日前在北市東區某酒店酒後與另外一幫人因細故大打出手，導致吳姓男子認為遭「洗臉」，吳嫌情緒激動不滿，事後一直想復仇討回面子，才開車尾隨被害人開槍。

▲北市大同警方不到24小時便逮捕涉嫌當街開槍傷人的吳姓槍手、並起獲作案兇槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市大同警方不到24小時便逮捕涉嫌當街開槍傷人的吳姓槍手、並起獲作案兇槍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方昨晚循線在新北市新店區將吳姓槍手及同案共犯陳、王姓男子等3人逮捕，並查扣作案改造手槍1把，詢後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將3人移送士林地檢署偵辦。

【其他新聞】

影／24歲女騎士爆頭真相曝！貨繩地上拖 　她鑽車縫壓過打滑慘死輪下

星聚點女大生「偷轉客人不要點數」自肥　超慘下場曝光...

快訊／老外出沒西門町專盯短裙辣妹　皮鞋裝針孔正義哥報警抓包

ET快訊
申請美簽新制上路！須交出5年內所有社群帳號　影響1471萬人
迪麗熱巴熱舞下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻
拔隱形眼鏡像驚悚片！她「整顆眼球」差點被吸出千人嚇噴
騎2hr山路回家…4歲女兒說一段話　媽飆到天公廟「磕頭磕紅了

關鍵字：大同警方,開槍,傷人,尾隨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萌娃摺紙提包送媽！貼心喊「喜歡我用紙做給你」　她秒噴飯：夭壽喔...

五股新五路鐵皮工廠火警！濃黑煙漫天四散　堆高機具存油陷火海

網購千元保養品遭騙24萬元！　櫃姊慘哭：生活費都沒了

哥哥，怎麼會這樣...少年「頭撞池底」四肢癱瘓無助爆哭！他心痛揭真相

快訊／內湖民宅頂樓「濃煙狂竄」天空全變灰　警消破門搶救中

不爽酒店互毆遭「洗臉」　他尾隨仇家當街剪車開3槍

騎車爆衝突！綠島男被摺疊刀「刺破肚子」臟器外露　直升機出動急送醫

夜店遇臨檢「7人躲小房間」　業者喊冤：他們不是員工啦

「快回來餵飽我」男見妻外出就崩潰！狂傳訊逼回家啪啪　她凍未條跪求離婚

蜜餞整包對嘴倒！被詭異「毛腳觸感」嚇傻　網一看崩潰：牠只剩半截...

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

無死角上色！療癒「水轉印」技術 放水裡輕輕一轉...印出絕美花瓣

陳小春曝Jasper近況！　坦言「我沒辦法接受他再出來」

《炮仔聲》王宇婕 吳懷中靈魂互換！ 網友笑翻「妍熙好會學蔡主任！」

萌娃摺紙提包送媽！貼心喊「喜歡我用紙做給你」　她秒噴飯：夭壽喔...

五股新五路鐵皮工廠火警！濃黑煙漫天四散　堆高機具存油陷火海

網購千元保養品遭騙24萬元！　櫃姊慘哭：生活費都沒了

哥哥，怎麼會這樣...少年「頭撞池底」四肢癱瘓無助爆哭！他心痛揭真相

快訊／內湖民宅頂樓「濃煙狂竄」天空全變灰　警消破門搶救中

不爽酒店互毆遭「洗臉」　他尾隨仇家當街剪車開3槍

騎車爆衝突！綠島男被摺疊刀「刺破肚子」臟器外露　直升機出動急送醫

夜店遇臨檢「7人躲小房間」　業者喊冤：他們不是員工啦

「快回來餵飽我」男見妻外出就崩潰！狂傳訊逼回家啪啪　她凍未條跪求離婚

蜜餞整包對嘴倒！被詭異「毛腳觸感」嚇傻　網一看崩潰：牠只剩半截...

林佳龍：2021年是「自行車旅遊年」　4年計畫16億元預算

萌娃摺紙提包送媽！貼心喊「喜歡我用紙做給你」　她秒噴飯：夭壽喔...

新北市認養毛孩就送「寵物白金卡」　終身免費施打狂犬病疫苗

聖母峰「運屍下山」要價220萬！上百遺體躺冰雪煉獄　古老乾屍變地標

沒資格進行國是訪問！倫敦市長怒批川普：20世紀的法西斯份子

唱X小！康康台上「被丟菸灰缸」　惡煞被帶走秒變鱉三

最大爆冷！英國不敗拳王被打趴　TKO慘敗噴3條金腰帶

夏天熱爆也「無汗」！　醫：別羨慕...這類人更容易中暑

韓國瑜拋「發財外交」　蔡英文笑：他好像又多了很多口號

NBA冠軍戰／和Drake互噴垃圾話　格林：外界反應過度

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

社會熱門新聞

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下..

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友..

全家店員進小7取貨　對民眾喊歡..

陸船越界七美海域　海巡押返馬公

男見妻外出狂傳訊逼回家啪啪　她..

嚇人！單車婦遭同向聯結車攔腰輾..

高中教室淪私刑現場　校方回應了

疑天雨路滑　男子摔車墜3米深溝

20年老店鹼粽出包！驗出「硼砂..

募款少年葬父家人不知　爆募92..

快訊／八里男子疑遭「持刀闖屋算..

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了..

18歲無照借休旅車開過癮結果撞..

更多熱門

相關新聞

他囂張嗆警「射我啊」　遭31槍當場擊斃

美國紐奧良一名40歲男子日前遭警方狂開31槍，當場被擊斃而引發爭議。當地警局28日公布監視紀錄器畫面澄清，男子當時也有持槍，期間還一直挑釁員警說「賭你不敢開槍」，結果就先開了一槍，警方迫於無奈只好開槍制伏兇嫌。

長髮妹清晨回家　噁男竟衝出電梯伸手擋門

警盤查車輛開6槍　狡猾駕駛兔脫

保鑣男友尾隨女友進女廁...網友嚇壞

攔查不停衝臨檢站　警開4槍仍逃逸

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

世界最危險職業！每7天有1人身亡

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

唐綺陽：這3星座2019下半財運最好！

韓國瑜超級大進場　他估至少50萬

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面