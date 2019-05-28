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新莊警盤查轎車連開6槍　狡猾駕駛趁隙駕車逃逸

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▲▼新莊警方執行巡邏勤務，攔查黑色轎車卻遭開車衝撞，開6槍制止仍遭狡猾的駕駛兔脫。（圖／記者趙永博翻攝）

▲新莊警方執行巡邏勤務，攔查黑色轎車卻遭開車衝撞，開6槍制止仍遭狡猾的駕駛兔脫。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

新北市新莊區警方27日晚間11時許，執行巡邏勤務時，在瓊林路上攔查到一部黑色轎車，車上30歲的徐姓駕駛與27歲的謝姓友人下車接受盤查，但徐男卻趁隙上車，並駕車衝撞員警後逃逸，警見狀急忙開6槍攔阻，但仍遭狡猾的徐男兔脫。警方目前已經根據車籍資料，要進一步追查徐男的下落，要盡速將他緝捕歸案。

員警27日晚間11時許在新莊區執行巡邏勤務時，在瓊林路與瓊英巷路口見到一部黑色轎車形跡可疑，便上前進行盤查，車上30歲的徐男，載著謝姓友人將車輛停靠路邊，下車接受員警盤查，但2人在下車後，徐男給出假證件，警方認為身分有異，要進一步盤查時，徐男卻趁隙靠近駕駛座。

當警方見到徐男走近駕駛座，便喝令徐男不要再往車內靠近，不然要開槍了，但徐男仍辯稱要拿手機，進入車輛後立即開車衝撞員警逃逸。警方見狀立即拔槍對空鳴放3槍示警，又對準左前車輪連開3槍，但最後仍讓狡猾的徐男逃跑，警方目前已經鎖定車牌，並掌握徐男逃逸方向，正積極追緝中。

警方事後調查，徐男疑似是因毒品案件，遭到新北市地方法院通緝，才會在警方攔檢給出假證件，並趁隙丟下謝姓友人逃跑。警方事後帶回謝姓友人回派出所偵訊並製作筆錄，目前警方除了調閱車籍資料，也掌握了徐男逃逸路線，將會盡速把逃逸的徐男逮捕歸案，而徐男衝撞員警的舉動，很有可能還會讓他再多背一條妨害公務的罪名。

▲▼新莊警方執行巡邏勤務，攔查黑色轎車卻遭開車衝撞，開6槍制止仍遭狡猾的駕駛兔脫。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼鑑識人員到場拍照採證，並回收現場射擊過後的彈殼。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼新莊警方執行巡邏勤務，攔查黑色轎車卻遭開車衝撞，開6槍制止仍遭狡猾的駕駛兔脫。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼新莊警方執行巡邏勤務，攔查黑色轎車卻遭開車衝撞，開6槍制止仍遭狡猾的駕駛兔脫。（圖／記者趙永博翻攝）

▲警方調閱監視器影像，找到徐男逃逸的路線。（圖／記者趙永博翻攝）

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關鍵字：盤查,逃逸,轎車,開槍,臨檢,新莊

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