▲貨車推「15萬人民幣」付公寓頭期款，26名員工清點5小時數到崩潰。（圖／翻攝自北京頭條）

記者趙蔡州／綜合報導

買房子拿現金付款真的很狂，特別是全部都還用銅板。大陸山東省就有一名男子5月29日帶了20個裝滿硬幣、約15萬元人民幣（約新台幣68萬元）的水桶，開車載到建案接待中心要付房子的頭期款，房產公司為此特別派了26名職員數錢，最後仍花了4個多小時才把硬幣全部點清。

綜合媒體報導，事件發生在山東濟南一間建案接待中心，這位男子想要買一間價值42萬人民幣（約新台幣191萬元）的公寓，就開車載了20個裝滿硬幣、價值15萬多元的水桶上門。男子表示，自己做海鮮及雜貨買賣，因此經常收到硬幣，已經儲在家裡多年，希望能以硬幣支付頭期款，剩餘款項則以貸款支付。

▲接待中心出動了26名職員一起數錢。（圖／翻攝自北京頭條）

接待中心一名李姓員工透露，他們出動了26名職員一起數錢，中間還因為覺得用數的速度太慢，決定先數出2000個1元的硬幣，接著改用秤重的方式確定硬幣的數量，但仍從晚上6點半一直數到11點，花費近5個小時才確定硬幣總額是15萬800多元，並在隔天協調當地銀行全額收款。

而且接待中心其實只收了1元及5角的硬幣，將數量不多的1角硬幣退回，後來男子說要把家中另外十多萬元硬幣一起帶過來，他們聽見嚇得趕緊阻止對方。李姓員工表示，雖然他們拒絕客戶把剩下的硬幣帶過來，但此事也讓他們積累了許多經驗，往後也不會拒絕用硬幣付款的客戶。