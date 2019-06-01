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慧眼看天下／川普領軍圍攻　華為能否絕地求生

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普一聲令下，不只美國，其它國家的上游供應商與下游客戶，也開始抵制華為; 川普先前聲稱，不會允許其他國家在5G產業這個未來強大的產業超越美國，將動用所有資源鋪天蓋地封殺華為的5G設備，從源頭到技術，似乎非要摧毀華為不可。慧眼看天下第55集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲華為任正非訪談。（圖／取自微博）

▲華為創辦人任正非。（圖／取自微博）

川普訪日4天 令和時代首位國賓!
美國總統川普自25日起展開4天訪日行程，與日本首相安倍晉三舉行雙邊會談，儘管雙方沒有達成貿易協議，不過川普宣布，日本將向美國購買105架F-35戰機；而這回川普訪日，也成為日本進入令和時代後，新天皇德仁接待的第一位國家元首，所有行程費用全都由日本買單，可說是給足川普面子。

▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

歐洲議會大選 投票率創20年新高
地表第二大投票，2019年的歐洲議會選舉結果揭曉，除了投票率創20年新高外，初步的票數顯示，極右派更是大有斬獲，這幾年來歐洲面臨經濟問題、難民以及移民政策，讓極右派政黨崛起，而歐洲議會也掀起綠色浪潮，綠黨取得創紀錄的得票率，反映出年輕一輩用選票，關注全球暖化問題。

▼歐洲議會選舉。（圖／路透）

▲▼歐洲議會選舉。（圖／路透）

脫歐歹戲拖棚 英相梅伊落淚下台
因脫歐問題遭到各方施壓，英國首相梅伊不敵黨內逼宮壓力，宣布將於6月7日辭去黨魁以及首相職務，梅伊表示她在任期間竭盡所能推動脫歐，但協議草案三度遭國會否決，已讓脫歐成為歹戲拖棚，因此需要新首相來帶領，而目前繼任熱門人選陸續出爐，新任首相有望在7月底前選出。

▼ 英國首相梅伊（Theresa May）請辭保守黨黨魁。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英國首相梅伊（Theresa May）請辭保守黨黨魁。（圖／達志影像／美聯社）

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《ETtoday新聞雲》

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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