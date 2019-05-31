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宜蘭春遊要遊要快　補助自由行6月5日截止申請

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▲▼拚經濟、拚觀光，宜蘭縣長林姿妙30日，在交通部觀光局春遊補助專案中，再加碼憑已補助500元的住宿憑證，即可至配合宜蘭春遊方案的觀光產業合法登記商家折抵消費500元。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭春遊要遊要快，補助自由行6月5日截止申請。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部觀光局推出的春遊補助方案，宜蘭縣「自由行」住宿優惠，目前補助已達9成以上，將提前於6月5日結束受理補助申請。另，目前加碼方案仍有額度，6月30日前只要入住參與春遊專案之旅宿業，仍可請業者列印「住宿憑證」使用加碼優惠。經費用磬即截止，敬請把握哦！

宜蘭工旅處表示，宜蘭縣春遊專案於2019年4月份開跑，其中「團體旅遊」於4月底即已申請額滿，總經費800萬元已全數用罄。

▲▼拚經濟、拚觀光，宜蘭縣長林姿妙30日，在交通部觀光局春遊補助專案中，再加碼憑已補助500元的住宿憑證，即可至配合宜蘭春遊方案的觀光產業合法登記商家折抵消費500元。（圖／記者游芳男攝，下同）

「自由行」部份，宜蘭縣申請通過參與春遊專案約有876家業者，總補助額度2千400萬元，共計有4萬8千個房間數，目前執行率已逾9成，「自由行」補助將於6月5日截止申請。

也籲請業者務必於6月6日晚上12時前進行最後補助登錄，避免錯過時間點而申請不到補助款。

此外，縣政府於5月1日推出的加碼方案，憑旅宿業者發給之「住宿憑證」，即可至配合春遊方案的觀光產業合法登記商家折抵消費500元。

目前加碼方案仍有額度，6月30日前只要入住參與春遊專案之旅宿業，仍可請業者列印「住宿憑證」使用加碼優惠。經費用磬即截止，敬請把握哦！ 　

加碼方案相關資訊與合作商家可至宜蘭春遊補助專區查詢。

▲▼拚經濟、拚觀光，宜蘭縣長林姿妙30日，在交通部觀光局春遊補助專案中，再加碼憑已補助500元的住宿憑證，即可至配合宜蘭春遊方案的觀光產業合法登記商家折抵消費500元。（圖／記者游芳男攝，下同）

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關鍵字：宜蘭春遊補助

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