迎新整過頭！新生被逼「半裸做蛙人操」　學長雙手叉胸帥氣合照

▲ 新生們被要求赤裸上半身，雙手交叉放在背後，用頭頂住沙灘。（圖／翻攝泰國網，下同）

國際中心／綜合報導

泰國的大專院校近年來每當開學季，總會爆出各式「創新」的迎新活動。曼谷一所技術學院近期就被爆「整新生」，迎新活動的照片曝光後，立刻引起許多網友撻伐，怒罵學長們「太誇張」。

據《泰國網》報導，這起事件發生在曼谷的「Krung Thon」技術學院，迎新活動是在海灘上舉行，當時裸上半身的大一新生們全部排成一列，雙手放在背後，只用頭支撐在沙灘，學長們則站在旁邊監督，防止有人偷懶。學長們為了留下紀念，還陸續在學弟們的隊伍中拍照，先是雙手交叉地擺出帥氣姿勢，隨後4人合體拍大合照。然而，從圖片中可以看到，儘管大部分新生仍維持頭頂沙灘的動作，但也有人早已體力不支倒在地上。

▲▼學長們紛紛在隊伍中拍照留影。

報導指出，近年來泰國大專院校的「迎新」，開始出現一些奇怪、低俗甚至是霸凌的活動，有些學長 會濫用權力，命令新生做出危險的動作。

而這些迎新活動照流出後，立刻引起許多網友不滿，直言「如果受傷了怎麼辦」、「一點都不覺得好玩」、「他們的脖子還好嗎」、「感覺會腦充血」、「這真的很危險，脖子很容易會受傷」、「學長整學弟，學弟以後可能會繼續整下一屆，難道要出事才罷手嗎」。

