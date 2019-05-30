臉書特賣1元素T！網友想確認資訊　賣家「貼心」提醒：死人穿過...

▲民眾想買便宜實惠的衣服，下訂單前，賣家回應，「衣服是從殯儀館拿回來的，衣服都是死人穿過的」。（板橋殯儀館／示意圖／突發中心攝）

突發中心／台北報導

臉書賣場出現「韓系簡約風格」的棉質短袖素T，售價僅1元，有網友私訊賣家，想確認商品價格以及其他資訊，之後又留言說「謝謝」，疑似想再猶豫一下是否下訂，就在此時，賣家回應，「我們是做環保的，衣服是殯儀館拿回來的，衣服都是死人穿過的，放心，死人不會流汗，很乾淨的」網友當場傻住。

據了解，多名網友私訊賣家，得知衣服不只1元，而是2件850元，但還是覺得划算而下訂單，並選擇了貨到付款。事後發現，商品跟照片截然不同，氣到想退換貨，而賣家從此神隱，對訊息不讀不回，由於民眾被騙的金額不高，大多摸摸鼻子就算了。

▲網友上臉書賣場想購物，卻遇上了盜帳號的詐騙集團，帳號的主人剛好在線上，看到集團要求網友提供尺碼時，在下方接著說「我們是做環保的，衣服是殯儀館拿回來的，衣服都是死人穿過的，放心，死人不會流汗，很乾淨的」。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

●連「賣家」都是受害者

《ETtoday新聞雲》記者嘗試私訊該賣場的廖姓賣家，過不久，對方說，「垃圾商品，買過去樣式都不對，不退貨不換貨不退款，你還要嗎？」記者持續追問貨源，廖男才無奈表示「其實是帳號被盜用」他解釋，自己過去都在大陸工作，沒在經營臉書，沒想到帳號會被盜...

在金融業服務的39歲廖男表示，曾赴大陸工作5年，回到台灣打開臉書，發現一堆私密訊息，嗆他怎麼寄假貨，事後還神隱，讓他超傻眼，「回來台灣才知道自己變成了賣場的假大盤商！」廖男主動詢問受害買家，得知詐騙集團的手法，「他（詐騙集團）會要民眾先加LINE，再用精美商品照誘騙，還讓民眾有貨到付款的選擇，最後民眾拿到的就是一些垃圾，粗糙的爛東西」

廖男說，「有天登入臉書，再次看到網友私訊商品資訊，盜我（臉書）帳號的人也同時上線，還在回覆，所以我決定惡搞，在下方繼續回應說衣服都是從殯儀館拿來的，嚇跑民眾，讓壞人賺不到錢」

但沒多久，廖男遭強制登出，臉書密碼被改掉，他火大，透過信箱重新登入後，再次修改密碼，把壞人登出，接著到詐騙集團「幫他」創的賣場聊天室以搞怪言語回應買家，想把人趕跑。

●被詢問度反而提高！

廖男解釋，目前的臉書帳號有不少老朋友，他也懶得重新辦帳戶，就繼續沿用舊帳號，改換「Facebook被盜」的大頭貼，若有民眾詢問商品，他就以惡搞言語趕人，但令他意想不到的是，有些人反而更積極詢問商品細節，「搞得好像是我用了甚麼另類的行銷策略一樣，越是驅趕越有人問」

廖男分享，有次網友詢問衣服，他就回應「喔喔這件原價300萬，我賣你199萬好了，我還虧。」結果還被追問，「真的假的，所以.........」讓他哭笑不得，「這還有真的嗎？如果是的話，不要說一件了，我寄給他10件都行，這麼單純的嗎」

▼如今廖男已將賣場改名為《垃圾商品，適合垃圾人》並把1元改成天價，希望民眾別再受騙。（圖／突發中心翻攝）