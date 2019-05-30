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「我女兒喘不過氣！」三重警飛車護送　鬼門關前搶回3月大女嬰命

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記者陳豐德／新北報導

十萬火急！新北市三重分局大同派出所員警20日下午2點準備出門巡邏時，突然看到一名彭姓女子抱著剛滿3個月大的女嬰跑進派出所，並指稱女嬰有呼吸困難的狀況，2名員警立即分工，一名先安撫母女情緒，另名則箭步跑往地下室駕駛巡邏車，開警示燈及鳴笛，於最短時間內將女嬰送往三重聯合醫院急診，成功救回女嬰一命。

▲▼媽媽抱著3越大女嬰衝進三重大同派出所，急忙表示孩子喘不過氣、性命危急。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲媽媽抱著3越大女嬰衝進三重大同派出所，急忙表示孩子喘不過氣、性命危急。（圖／記者陳豐德翻攝）

彭女當時跑進派出所後，急忙的向員警侯俊言及許嘉迪表示女嬰突然有呼吸困難、喘不過氣之狀況，機警的侯員一聽狀況危及，立馬拿取巡邏車鑰匙跑往地下室，駕駛警用巡邏車載送母女趕往醫院，過程中即使因情急不慎滑倒，仍英勇立馬起身，許員則先行安撫母親激動情緒，瞭解情況並協助母女坐上警用巡邏車。

因情況緊急，員警開警示燈及鳴笛以最快速度將女嬰送至聯合醫院三重院區，並陪同完成急診程序，初步讓醫師檢視女嬰狀況，排除危急。考量該院沒有小兒科，員警為求謹慎，再駕駛巡邏車趕往台北馬偕醫院陪同母女急診，女嬰經醫師診斷後已無大礙，生命狀況逐漸穩定，彭母這時才鬆了一口氣，事後親寫感謝函「對於同仁們的辛勞與高效率的服務再次表達感謝！」

▼在醫院媽媽仍驚魂未定。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼媽媽抱著3越大女嬰衝進三重大同派出所，急忙表示孩子喘不過氣、性命危急。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼彭女親寫感謝函致謝員警救回女兒性命。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼媽媽抱著3越大女嬰衝進三重大同派出所，急忙表示孩子喘不過氣、性命危急。（圖／記者陳豐德翻攝）

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