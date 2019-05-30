高雄女弄丟157萬現鈔！老實男沿路撿送警局　驚喜收10萬紅包：很知足

▲馬路上有千鈔亂飛，郭姓騎士還以為是假鈔！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

28日深夜，高雄一名郭姓男子騎車下班回家，赫見馬路上有鈔票亂飛，他急忙下車撿錢，還發現一個裝有數疊千鈔的紙袋，總額多達157萬。事後一名婦人趕緊到警局認領，也大方給郭男一個10萬元大紅包當作答謝。

開通訊行的郭姓男子接受《ETtoday》訪問，他表示，當時騎車行經三民區義華路與澄清路口時，發現地上有紙張在亂飛，本以為是摸彩券，並沒多加予理會，事後越想越奇怪，回頭確認竟是1000元鈔票，「以為假的人家來鬧的」，結果拿起來仔細檢查，沒想到是真鈔，隨後在附近看到裝有數疊鈔票的紙袋。

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郭男說，當時有其他熱心民眾一起沿路撿鈔，他確認千元都放到紙袋後，才趕緊到三民二警分局陽明派出所報案、製作筆錄。所幸1小時之後，一名65歲張姓婦人慌張打電話詢問有沒有人撿到現金，得知紙袋已在警局後，她火速趕到現場，點清157萬4000元，確認一毛也沒少後，才放下心中的大石頭。

▲警方數鈔票，金額多達157萬元！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

張婦向警方透露，自己整理後車廂一時糊塗，把紙袋放在路邊就離開了，所幸遇上好心人撿回，才讓公司的周轉金失而復得。事後警方也聯絡郭男，表示已找尋失主了，拾金不昧的郭男才如釋重負，當他抵達派出所後，張婦就給一個大紅包當作答謝。

郭男笑稱，「很開心找到了主人」，且對方本來給15萬7000元，他認為拿整數就好，最後才收下10萬紅包，對於這筆意外之財，郭男感到很知足。