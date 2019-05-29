「燙金愛情摩天輪」登上市長獎！他酸爆韓國瑜：獎狀上做性教育

▲高雄市107學年度畢業生市長獎獎狀印上摩天輪。（圖／翻攝臉書粉專「3Q 陳柏惟」）

政治中心／綜合報導

「佩服、開明、以身作則！」台灣基進黨發言人陳柏惟29日在臉書粉專PO出照片，表示107學年度高雄畢業生市長獎狀上，竟大剌剌地印上摩天輪圖樣，忍不住大酸市長韓國瑜「把愛情摩天輪放在畢業生獎狀上，做出台灣首例，在市長獎獎狀上面做性教育！」

陳柏惟在臉書PO出照片，簡潔的雪白底色，搭上豪氣的燙金字體，正中央再結合市長的「愛情政見」，印上一個大大的摩天輪，作為高雄市107年度畢業生的市長獎獎狀。

陳柏惟忍不住大酸，高雄連續幾個月人口都減少，「500萬（人口）達成年度從4年下修成負幾百年。市長的確想要解決少子化這個問題，先是華麗秀一波在女牌友家過夜，再把愛情摩天輪放在畢業生獎狀上，做出台灣首例，再市長獎獎狀上面做性教育，佩服、開明、以身作則！」陳柏惟還質疑，「還是（獎狀）其實是要頒給自己的？不然摩天輪到底跟學業有個毛關係？」

充滿韓國瑜特色的獎狀曝光後，網友也紛紛直呼「這是兌現政見嗎？愛情摩天輪在獎狀上」、「內文：高雄市長祝你發大財」、「那個座艙畫法……感覺離心力很大」、「難得拿到市長獎比議長獎還讓人難過」、「算是不幸中的大幸，沒畫上賣菜郎就要偷笑了」、「請問這是真的還是惡搞」、「驚不驚喜？意不意外？你們的市長獎長這樣！」