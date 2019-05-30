2019高校畢業歌票選／慧燈中學《燈》

《燈》

作詞：鄭安辰、鄭煥達、連翌翔、謝明勳、胡維恆

作曲：鄭安辰

演唱：鄭安辰、游千又、鄭暐瞳、吳志昇、鄭煥達、連翌翔

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創作理念：

左邊胸前口袋上的燈，我們的故事從這裡開始。就讓那燭光來照亮前程，帶領我們前往不確定的未來、推開前方所有阻礙。

歌詞：

把回憶都陳列眼前 照片裡的青澀笑顏

當熟悉的紅牆不再出現 故事走到終點

又是誰偷藏了手機 教室裡的嬉鬧遊戲

成為美好回憶

曾經後悔做下決定 「我為什麼要來這裡」

可是遇見了你似乎變得有些慶幸

或許現在還不明白 這段青春無可取代

到那離別時候 才回頭 去珍惜所有

左邊胸前口袋 故事從這裡展開

所有的回憶印在腦海 全都有你在

終究是要離開 揮別時不帶一片雲彩

讓燭光照亮我們 推開前方阻礙

Check 有夠累 延晚惡夢everyday

眼睛的周圍 多了一圈的黑

考試死到臨頭才想到 單字還要背

早起晨操 賴床 只想整天睡

學校餐廳超好吃 還是感覺腹肚么

為了學習 為了成長 為了變得更好

我們依然年少 我們盡情歡笑

期待著周末一起逍遙

剩沒幾天 宿舍八個人一間

打鐘後還在上課 跑萊爾富沒時間

星星滿天 學測熬夜每一天

假裝我們剛好路過 電梯口前繞圈圈

希望安檢免了 延晚考試快瘋了

你三年 我六年 青春回憶都在這

都幾點了啊同學 什麼時間該做什麼

知道不知道守時很重要 遲到沒人要

曾經後悔做下決定 「我為什麼要來這裡」

可是遇見了你似乎變得有些慶幸

或許現在還不明白 這段青春無可取代

到那離別時候 才回頭 去珍惜所有

左邊胸前口袋 故事從這裡展開

所有的回憶印在腦海 全都有你在

終究是要離開 揮別時不帶一片雲彩

讓燭光照亮我們 不確定的未來

(這幾年來不再厭惡著試煉 也踏過遍布的刺劍

在這被鍊住著禁錮眺望外面的世界

因夢想更堅定信念 去追尋更高的境界

挑戰曾 憂心的 陌生的 害怕怯弱的 失敗的

到最後 迎來羨慕的視線)

將照片都盡數覽遍 細數其中幾處經典

把那泛黃相冊挪至胸前 回憶置入心間

入學彷彿不久前 希望時間過慢一點 三年轉眼再見

